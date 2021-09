Pasticcerie a Pisa, quattro locali da provare

Quella per i dolci è una passione che non conosce età e stagioni. Ogni periodo dell'anno è infatti giusto per gustarsi pasticcini, torte e semifreddi in uno dei tanti locali presenti nella nostra città. Vediamo alcune pasticcerie da provare almeno una volta.

Pasticceria La Petite

In via Carlo Matteucci troviamo la Pasticcerie La Petite, uno dei locali più apprezzati dai pisani. Qui potrete scegliere tra un'ampia gamma di prodotti, tutti realizzati con materie prime sempre fresche e di qualità. Elegante ed accogliente la location.

Dove si trova: via Carlo Matteucci, 20

Pasticceria Principe Pisa

La Pasticceria Principe Pisa, che ha sede in via Gian Battista Queirolo, si contraddistingue per offrire ai suoi clienti una colazione varia e di qualità. Apprezzata la cortesia e disponibilità del personale, da provare paste e semifreddi.

Dove si trova: via Gian Battista Queirolo, 1

Pasticceria Le Dolci tentazioni

Nella centrale piazza delle Vettovaglie troviamo la Pasticceria Le Dolci Tentazioni, locale ideale non solo per farsi tentare dai dolci, ma anche per gustarsi un buon caffé. Buono il rapporto qualità-prezzo.

Dove si trova: piazza delle Vettovaglie, 32

Vecchio - Pasticceria Siciliana

Per gli amanti dei dolci siciliani, imperdibile Vecchio, pasticceria siciliana di via Garibaldi. Qui, oltre a gelati e granite, potrete trovare tutte le prelibatezze tipiche della Sicilia, come la cassata ed i celebri cannoli.

Dove si trova: via Garibaldi, 29