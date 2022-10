Migliori pizze surgelate, la classifica di Altroconsumo

La pizza è, senza ombra di dubbio, uno dei cibi preferiti dagli italiani. Non sempre, tuttavia, si ha tempo (o disponibilità economica) per andare in pizzeria: in questi casi si può ricorrere ad una pizza surgelata, la cui qualità, negli ultimi anni, è migliorata sensibilmente. Certo, non può essere ovviamente al livello di quelle mangiate fuori nei locali, ma è comunque una buona idea per concedersi un momento di golosità all'interno delle mura domestiche. Altroconsumo, a questo proposito, ha stilato la classifica delle migliori pizze margherita disponibili al banco freezer dei supermercati, tenendo conto di fattori come gli ingredienti, le calorie, l'impatto ambientale ed il prezzo.

Le migliori 10 pizze surgelate in classifica

Al primo posto della classifica, con i suoi 69 punti, troviamo la pizza Margherita di Esselunga, che si distingue per la qualità di pomodoro e formaggio. Al secondo posto, a pari merito con 65 punti, tre marchi: Tre Mulini di Eurospin con la Maxi Margherita, A Pizza Margherita, di cui sono stati apprezzati la struttura e il sapore dell'impasto, e Bofrost Pizza Margherita Verace, con un ottimo rapporto tra pasta e farcitura e per l'intensità degli aromi. Seguono poi Carrefour Pizza Margherita (62 punti), Conad Margherita due pizze cotte in forno a legna (61 punti), Artepizza Pizza Margherita Bio (60 punti), 26x38 Margherita di Italpizza (59 punti), Cameo Pizza Regina Classica Margherita (57 punti), Pam 3 pizze margherita (54 punti), Pizza Margherita di Mama Mia (51 punti), Roncadini Extra Voglia Extrasottile Margherita (51 punti), Cameo Pizza Regina Extra Grande (48 punti) e Buitoni Bella Napoli La classica pizza Margherita (48 punti).