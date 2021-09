Pizze in viaggio 2021, nella top 50 quattro pizzerie toscane

È una passione che accomuna tutti gli italiani, da Nord a Sud. Stiamo parlando della pizza, uno dei prodotti tipici del nostro Paese ed amato in tutto il mondo grazie al suo gustoso sapore ed alla sua croccantezza. 50 Top Pizza ha stilato la classifica delle 50 migliori "Pizze in Viaggio" (da taglio e asporto) in Italia, nel cui elenco figurano anche quattro attività toscane: La Divina Pizza (Firenze, tredicesimo posto), Panificio Menchetti (Arezzo, quattordicesimo posto), Ghevido (Sesto Fiorentino, ventiseiesimo posto) e Lievitamente (Viareggio, ventinovesimo posto).

Pizze in viaggio 2021, la classifica di 50 Top Pizza