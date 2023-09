Migliori pizzerie al mondo, quattro sono in Toscana: la classifica di 50 Top Pizza

Ci sono anche quattro locali della Toscana nella classifica delle 100 migliori pizzerie al mondo stilata da 50 Top Pizza. Ad ottenere il prestigioso riconoscimento Apogeo di Pietrasanta (31esimo posto), 'O Scugnizzo di Arezzo (55esimo posto), Santarpia di Firenze (61esimo posto) e Pizzeria Chicco di Colle di Val d'Elsa (83esimo posto). In prima posizione assoluta, a pari merito, 10 Diego Vitagliano Pizzeria di Napoli ed I Masanielli - Francesco Martucci di Caserta, che hanno preceduto Una Pizza Napoletana di New York.

La classifica

1. 10 Diego Vitagliano Pizzeria – Napoli, Italia

1. I Masanielli - Francesco Martucci – Caserta, Italia

2. Una Pizza Napoletana – New York, USA

3. Sartoria Panatieri – Barcellona, Spagna

4. The Pizza Bar on 38th – Tokyo, Giappone

5. I Tigli – San Bonifacio, Italia

6. Seu Pizza Illuminati – Roma, Italia

7. 50 Kalò – Napoli, Italia

8. Bottega – Pechino, Cina

9. 180g Pizzeria Romana – Roma, Italia

10. I Masanielli - Sasà Martucci – Caserta, Italia

11. Razza Pizza Artigianale – Jersey City, USA

12. Francesco & Salvatore Salvo – Napoli, Italia

13. Bæst – Copenaghen, Danimarca

14. 50 Kalò – Londra, Inghilterra

15. Dry Milano – Milano, Italia

16. Cambia-Menti di Ciccio Vitiello – Caserta, Italia

17. Via Toledo Enopizzeria – Vienna, Austria

18. Ken's Artisan Pizza – Portland, USA

19. Tony's Pizza Napoletana – San Francisco, USA

20. La Notizia 94 – Napoli, Italia

21. Pizzeria Bianco – Phoenix, USA

22. Ribalta – New York, USA

23. Pizzeria Peppe – Napoli sta' ca” – Tokyo, Giappone

24. Confine – Milano, Italia

25. 0' Munaciello – Miami, USA

26. Le Grotticelle – Caggiano, Italia

27. Carlo Sammarco Pizzeria 2.0 – Aversa, Italia

28. Jay's Artisan Pizzeria – Kenmore, USA

29. Pepe in Grani – Caiazzo, Italia

30. La Cascina dei Sapori – Rezzato, Italia

31. Apogeo – Pietrasanta, Italia

32. Pizza Zulù – Fürth, Germania

33. Song' E Napule – New York, USA

34. Denis – Milano, Italia

35. BOB Alchimia a Spicchi – Montepaone Lido, Italia

36. Allegrìo – Roma, Italia

37. Pizzeria Da Lioniello – Succivo, Italia

38. Ti Amo – Buenos Aires, Argentina

39. 400 Gradi – Lecce, Italia

40. Pupillo Pura Pizza – Frosinone, Italia

41. 48h Pizza e Gnocchi Bar – Melbourne, Australia

42. Fratelli Figurato – Madrid, Spagna

43. Fiata by Salvatore Fiata – Hong Kong, Cina

44. Via Toledo Enopizzeria – Dubai, Emirati Arabi Uniti

45. Forza – Helsinki, Finlandia

46. Napoli on the Road – Londra, Inghilterra

47. Dante's Pizzeria Napoletana – Auckland, Nuova Zelanda

48. nNea – Amsterdam, Paesi Bassi

49. Pizza Massilia – Bangkok, Thailandia

50. La Balmesina – Barcellona, Spagna

51. QT Pizza Bar – San Paolo, Brasile

52. Pizzeria Mazzie – Bangkok, Thailandia

53. Imperfetto – Puteaux, Francia

54. Crosta Pizzeria – Makati, Filippine

55. 'O Scugnizzo – Arezzo, Italia

56. Renato Bosco Pizzeria – San Martino Buon Albergo, Italia

57. Frumento – Acireale, Italia

58. Sbanco – Roma, Italia

59. Fandango – Potenza, Italia

60. Pizzeria Le Parùle – Ercolano, Italia

61. Giovanni Santarpia – Firenze, Italia

62. La Pizza è Bella Gourmet – Bruxelles, Belgio

63. Al Taglio – Sydney, Australia

64. Baldoria – Madrid, Spagna

65. Giangi Pizza e Ricerca – Arielli, Italia

66. Pizzeria Panetteria Bosco – Tempio Pausania, Italia

67. Modus – Milano, Italia

68. Clementina – Fiumicino, Italia

69. La Bolla – Caserta, Italia

70. Palazzo Petrucci Pizzeria – Napoli, Italia

71. 'O Fiore Mio – Faenza, Italia

72. Kesté – New York, USA

73. La Leggenda Pizzeria – Miami, USA

74. Sant'Isidoro – Pizza & Bolle – Roma, Italia

75. I Borboni Pizzeria – Pontecagnano Faiano, Italia

76. Pasquale's Pizzeria Napoletana – South Kingstown, USA

77. Kytaly – Ginevra, Svizzera

78. Maiori – Cagliari, Italia

79. La Piola Pizza – Bruxelles, Belgio

80. Forno d'Oro – Lisbona, Portogallo

81. Demaio – Bilbao, Spagna

82. Pizza Strada – Tokyo, Giappone

83. Pizzeria Chicco – Colle di Val d'Elsa, Italia

84. What the Crust – Cairo, Egitto

85. A Pizza da Mooca – San Paolo, Brasile

86. L'Antica Pizzeria – Londra, Inghilterra

87. Malafemmena – Berlino, Germania

88. Pizza Studio Tamaki Roppongi – Tokyo, Giappone

89. Surt – Copenaghen, Danimarca

90. Il Caffè – Dubai, Emirati Arabi Uniti

91. Guillaume Grasso – Parigi, Francia

92. Ops – New York, USA

93. Spacca Napoli Pizzeria – Chicago, USA

94. 'O Ver – Londra, Inghilterra

95. Pizzeria Luca – Copenaghen, Danimarca

96. a mano – Makati, Filippine

97. Fabrica Pizza – Tampa, USA

98. San Gennaro – Zurigo, Svizzera

99. Matto Napoletano – Skopje, Repubblica di Macedonia del Nord

100. Leggera Pizza Napoletana – San Paolo, Brasile