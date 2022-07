Migliori pizzerie d'Italia 2022, dieci sono in Toscana: la classifica

Sono dieci i locali della Toscana inseriti nella classifica delle migliori cento pizzerie d'Italia 2022 stilata da Top 50 Pizza, prestigiosa guida-classifica online delle migliori pizzerie italiane e del mondo ideata da Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro che offre consigli per scegliere dove mangiare una pizza da leccarsi i baffi in Italia, in Europa ed anche negli Stati Uniti. A guidare la graduatoria regionale, con il suo 16esimo posto, 'O Scugnizzo di Arezzo, che precede Apogeo di Pietrasanta (Lucca), 19esimo, Il Vecchio e il Mare di Firenze, 33esimo, Giovanni Santarpia di Firenze, 35esimo, Pizzeria Chicco di Colle Val d'Elsa (Siena), 48esima posizione, e Giotto Pizzeria di Firenze, 49esima. Spazio in classifica anche per Battil'oro di Querceta (Lucca), che ottiene la 65esima posizione, La Pergola di Radicondoli (Siena), 77esima, Bottega Dani di Cecina (Livorno), 78esima, e Il Pacchero di Firenze, al 98esimo posto.

Al primo posto della classifica generale, invece, troviamo i Masanielli - Francesco Martucci, pizzeria di Caserta, che precede sul podio le napoletane 50 Kalò e 10 Diego Vitagliano Pizzeria. Quarti I Tigli di San Bonifacio (Verona), mentre chiude la top 5 Francesco & Salvatore Salvo di Napoli.

Top 50 Pizza, le pizzerie toscane tra le migliori 100 d'Italia