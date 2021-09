Ristoranti etnici a Pisa, tre locali da provare

Concedersi un pranzo o una cena al ristorante è uno dei modi migliori per trascorrere qualche momento di relax staccando la spina dalla routine della vita quotidiana. Per chi ama sperimentare, imperdibili sono i locali etnici, che offrono gusti e sapori diversi da quelli a cui siamo abituati. Vediamone tre da provare a Pisa.

Ristorante Indiano Gandhi

Il ristorante indiano Ghandi, sito a due passi dalla stazione centrale in via Massimo D'Azeglio, propone piatti tipici del Paese asiatico in una location ben curata e tranquilla. Le pietanze, oltre ad essere caratterizzate da sapori accattivanti, si distinguono per un'ottima presentazione visiva. Da provare il pollo in salsa di menta.

Dove si trova: via Massimo D'Azeglio, 17

Casa Tizoc

Ristorante messicano da non perdere è Casa Tizoc, posizionato in via Santa Maria a poche centinaia di metri da Piazza dei Miracoli. Il sapore autentico dei suoi piatti, preparati con materie prime di qualità, vi proietterà in un attimo in Messico. Valore aggiunto del locale gli squisiti cocktail.

Dove si trova: via Santa Maria, 30

Kabuto Ramen & Bistrot

Se amate la cucina giapponese, non potete perdervi il Kabuto Ramen & Bistrot, il cui pezzo forte è ovviamente il ramen, una zuppa calda con noodles, verdure e guarnizioni tipica della cucina nipponica. Da provare il miso ramen ed il kare rice.

Dove si trova: via Cammeo Carlo Salomone, 32