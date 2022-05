Migliori ristoranti d'Italia 2022, la guida dell'Espresso: i premiati in Toscana

Sono stati premiati nella giornata di ieri, martedì 10 maggio, i migliori ristoranti d'Italia per la guida 2022 dell'Espresso. L'evento, condotto dal direttore Enzo Vizzari insieme a Luca Ferrua, direttore della sezione della Repubblica "Il Gusto", si è tenuto a Firenze sul palco del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Quest'anno sono stati recensiti oltre duemila tra ristoranti e trattorie, tra cui spiccano quelli premiati con i "cappelli", che indicano la qualità dell'offerta culinaria dei vari locali. In Toscana il massimo riconoscimento, il Cappello d'Oro, è stato ottenuto da Caino di Montemerano (Grosseto), dall'Enoteca Pinchiorri di Firenze e da Lorenzo di Forte dei Marmi (Lucca). Tra i Quattro Cappelli, per quanto riguarda la nostra regione, troviamo Bracali di Massa Marittima (Grosseto), Hotel Principe - Lux Lucis Forte Dei Marmi (Lucca) e Villa Rospigliosi Atman di Lamporecchio (Pistoia). Nessun premiato, invece, tra i Cinque Cappelli.

I Cappelli d'Oro

Berton, Milano

Caino, Montemerano (GR)

Casa Perbellini, Verona

Casa Vissani, Baschi (TR)

Colline Ciociare, Acuto (FR)

Da Vittorio, Brusaporto (BG)

Dal Pescatore - Santini Canneto Sull'oglio (MN)

Don Alfonso 1890, Sant'agata Sui Due Golfi (NA)

Enoteca Pinchiorri, Firenze

Hotel Rome Cavalieri - La Pergola Roma

La Peca, Lonigo (VI)

La Trota Dal '63, Rivodutri (RI)

Lorenzo, Forte Dei Marmi (LU)

Miramonti, L'altro Concesio (BS)

I 5 Cappelli

Casadonna Reale, Castel di Sangro (AQ)

Cracco, Milano

D'O, Cornaredo (MI)

Duomo, Ragusa Ibla (RG)

Hisa Franko, Slovenia

Hotel Mandarin Oriental – Seta Milano

Hotel Rosa Alpina St. Hubertus, Badia (BZ)

Kresios, Telese Terme (BN)

La Madia, Licata (AG)

La Tana Gourmet, Asiago (VI)

L'Argine a Vencò Dolegna del Colliio (GO)

Le Calandre Rubano (PD)

Lido 84, Gardone Riviera (BS)

Madonnina del Pescatore, Senigallia (AN)

Osteria Francescana, Modena

Piazza Duomo, Alba (CN)

Uliassi, Senigallia (AN)

Villa Feltrinelli, Gargnano (BS)

I 4 Cappelli