Ristoranti a Marina di Pisa, tre locali da provare

Stiamo ormai entrando nel pieno delle vacanze estive, con le località balneari che si stanno facendo sempre più frequentate dai turisti. Tra queste anche Marina di Pisa, le cui spiagge, ogni estate, vengono letteralmente prese d'assalto da persone provenienti da ogni parte del mondo in vacanza nella nostra città. In questa piccola località è possibile concedersi anche un buon pasto a due passi dal mare in uno dei tanti ristoranti presenti nella zona. Vediamone alcuni.

Ristorante Da Gino

Tra i locali da non perdere se vi trovate a Marina di Pisa c'è sicuramente il Ristorante Da Gino di via Curzolari. La specialità, ovviamente, è il pesce, cucinato in maniera semplice nel rispetto della tradizione e delle antiche ricette. Assolutamente da provare il crudo.

Dove si trova: via dei Curzolari, 2

RistoBar C'era una volta

In via Maiorca troviamo il RistoBar C'era una volta, locale apprezzatissimo dai turisti di passaggio in zona. Il menù, vario ed adatto a tutte le esigenze, offre un pesce sempre fresco e di qualità. Apprezzata anche la cordialità del personale.

Dove si trova: via Maiorca, 6

Ristorante Scalo 34

Sempre in via Maiorca troviamo il Ristorante Scalo 34, caratterizzato da una location elegante e moderna ed un'attenta cura della materia prima. Disponibili anche piatti di carne.

Dove si trova: via Maiorca, 34