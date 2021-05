Migliori ristoranti di pesce a Pisa, cinque locali da provare

Quella per il pesce, per molti, è una vera e propria passione. A Pisa sono numerosi i ristoranti che si dedicano con cura alla preparazione di piatti di mare, offrendo alla loro clientela prodotti sempre freschi e genuini. Noi ne abbiamo scelti alcuni che, anche in base alle recensioni lasciate dagli utenti su Google, devono essere provati almeno una volta.

Offish - Officina del mare

Il ristorante Offish - Officina del mare, situato nella centrale via Mercanti, è un must della cucina di pesce pisana. I piatti si presentano curati nell'aspetto ed accattivanti nel gusto, grazie ad una materia prima sempre fresca e di prima qualità. Imperdibili i fish burger.

Dove si trova: via Mercanti, 3a

Branzo

In via Ulisse Dini si trova Branzo, ristorante moderno che fa della freschezza dei prodotti il proprio punto di forza. Il menù è ampio e volto a soddisfare le esigenze di ogni tipo di cliente. Ottimo il rapporto qualità-prezzo.

Dove si trova: via Ulisse Dini, 14

La Curva Made in Sicily

Per chi ama la cucina siciliana, imperdibile è il ristorante La Curva Made in Sicily di via Livornese. I piatti della tradizione che vi verranno serviti, dal sapore inconfondibile e dalle porzioni generose, vi faranno catapultare direttamente in Sicilia.

Dove si trova: via Livornese, 233

La Buca

Il ristorante La Buca di via Massimo D'Azeglio propone un'ampia scelta sia di terra che di mare. Tra le pietanze di pesce da provare le linguine al nero di seppia ed i crostacei misti alla catalana.

Dove si trova: via Massimo D'Azeglio, 6

Tora Tora

Ristorante innovativo e moderno, Tora Tora fa della raffinatezza dei piatti il suo punto di forza. La cucina offre una rivisitazione delle ricette della tradizione con un tocco di originalità.

Dove si trova: piazza Chiara Gambacorti, 8