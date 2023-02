San Valentino, i migliori dieci ristoranti romantici di Pisa: la classifica di Tripadvisor

San Valentino, la festa degli innamorati, è alle porte. Un'occasione, per tutte le coppie, per trascorrere qualche momento speciale con il proprio partner, magari trascorrendo una serata a lume di candela gustando del buon cibo in un buon ristorante. Vediamo, a questo proposito, la top 10 dei ristoranti più romantici di Pisa secondo Tripadvisor, noto sito web di recensioni.

La classifica di Tripadvisor

Al primo posto di questa speciale classifica troviamo il ristorante Cantina Vasari, locale di via dei Mille, nel cuore di Pisa. Alle sue spalle la spaghetteria Alle Bandierine, con il podio completato da Fuori di Zucca. Quarta posizione per San Domenico Italian Bistrot, quinta per La corte di San Leonardo. In top ten anche Peperosa, Il Mercante, Offish - Officina del Mare, Osteria del Tumi e Hostaria Le Repubbliche Marinare.

Questa, nel dettaglio, la classifica: