Ristoranti a Tirrenia, tre locali da provare

Non solo Marina di Pisa. Tra le località balneari del nostro territorio che durante i mesi estivi vengono quotidianamente prese d'assalto da migliaia di persone c'è anche Tirrenia, celebre per le sue lunghe spiagge. Anche qui, così come accade a Marina, è possibile concedersi una deliziosa cena o un buon pranzo a pochi passi dal mare in uno dei tanti ristoranti presenti in zona. Vediamone tre da provare.

Ristorante Martini

In via dell'Edera, in una strada appena dietro il lungomare, si trova il Ristorante Martini, che offre un ricco e vario menù di pesce. I clienti ne apprezzano la qualità delle materie prime, sempre fresche e genuine.

Dove si trova: via dell'Edera, 16

Imperiale Restaurant

Per chi vuole gustarsi un buon pasto a pochissimi passi dalla spiaggia, soluzione ottimale è l'Imperiale Restaurant di piazza Belvedere. Spaghetti martelli alle vongole veraci, fritto misto del giorno e l'antipasto di mare i pezzi forti della casa.

Dove si trova: piazza Belvedere, 42

La Locanda Tirrenia

Per chi invece preferisce la carne, da provare assolutamente è La Locanda Tirrenia. Qui si possono gustare filetti e bistecche alla griglia, con una qualità delle materie prime sempre di standard elevato. Accogliente e curato il locale.

Dove si trova: via Pisorno, 21