I migliori spaghetti sul mercato: la classifica di Altroconsumo

La passione degli italiani per la pasta è una cosa ampiamente conclamata e, tra i vari formati, godono di particolare fortuna gli spaghetti, uno dei simboli della nostra cucina nel mondo. In commercio se ne trovano tantissimi tipi prodotti da numerose aziende: Altroconsumo, per stilare una classifica dei migliori, ha preso in considerazione 22 marchi. Al comando della graduatoria troviamo gli spaghetti al bronzo Barilla, che hanno ottenuto un punteggio di 79. Al secondo posto Italiamo (Lidl) - Spaghetti di Gragnano Igp (78 punti), terza posizione per Armando Lo Spaghetto insieme a La Molisana Spaghetti 15 (77 punti). Il titolo di miglior acquisto è invece andato agli spaghetti di Pasta Reggia e Cellino.

Migliori spaghetti, la classifica di Altroconsumo