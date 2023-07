Migliori spiagge della Toscana, la classifica delle più viste su Instagram

Estate, per gran parte degli italiani, è sinonimo di spiaggia e mare. E la Toscana, con la sua lunga costa e le sue numerose isole, è una delle mete predilette dai vacanzieri provenienti non solamente dal nostro Paese, ma anche dall'estero. Il sito Holidu, uno dei maggiori motori di ricerca per case e appartamenti vacanza d'Europa, ha stilato a questo proposito la classifica delle migliori 20 spiagge toscane del 2023 in base alle visualizzazioni su Instagram.

A dominare la classifica l'Isola d'Elba, che piazza ben diciasette spiagge su venti nella classifica. Al primo posto la spiaggia di Fetovaia, nel comune di Campo nell'Elba, con oltre 21mila visualizzazioni, seguita dalla spiaggia di Lacona, in località Capoliveri, che di view ne ha oltre 20 mila, e la spiaggia di Procchio. La top 5 è poi completata dalla spiaggia di Pomonte in località Marciana e la Spiaggia di Cavoli di Campo nell'Elba.

Tre le uniche spiagge fuori dall'Isola d'Elba: si tratta della spiaggia libera di Viareggio, al decimo posto con quasi 4.000 hashtag su Instagram, la spiaggia naturista "Nido dell'Aquila" a San Vincenzo (14esimo posto con oltre 2.000 hashtag) e la Spiaggia delle Cannelle all'Isola del Giglio (15esimo posto con oltre 1.500 hashtag).

La classifica

Spiaggia di Fetovaia (Campo nell'Elba - Isola d'Elba, LI) 21.738

Spiaggia di Lacona (Capoliveri - Isola d'Elba, LI) 20.510

Spiaggia di Procchio (Marciana - Isola d'Elba, LI) 19.436

Spiaggia di Pomonte (Marciana - Isola d'Elba, LI) 13.359

Spiaggia di Cavoli (Campo nell'Elba, Isola d'Elba, LI) 11.742

Spiaggia della Padulella (Portoferraio, Isola d'Elba, LI) 7.539

Spiaggia di Seccheto (Campo nell'Elba, Isola d'Elba, LI) 6.432

Spiaggia di Barabarca (Capoliveri, Isola d'Elba, LI) 4.042

Spiaggia della Biodolo (Portoferraio, Isola d'Elba, LI) 4.011

Viareggio Spiaggia Libera Darsena (Viareggio, LU) 3.942

Spiaggia di Capo Bianco (Portoferraio, Isola d'Elba, LI) 3.552

Spiaggia di Felciaio (Capoliveri, Isola d'Elba, LI) 3.055

Spiaggia di Zuccale (Capoliveri, Isola d'Elba, LI) 2.590

Spiaggia Naturista "Nido dell'Aquila" (San Vincenzo, LI) 2.028

Spiaggia delle Cannelle (Isola del Gigilio, GR) 1.594

Spiaggia del Forno (Portoferraio, Isola d'Elba, LI) 1.228

Cala Seregola (Rio, Isola d'Elba, LI) 1.110

Spiaggia di Seccione (Portoferraio, Isola d'Elba, LI) 1.093

Spiaggia di Cavo (Rio, Isola d'Elba, LI) 916

Spiaggia della Paolina (Marcina, Isola d'Elba, LI) 895

Metodologia

La classifica è stata elaborata dal team di esperti di Holidu a partire dalla lista completa delle spiagge, marine, baie e cale in Toscana, riportate nel database di Google Maps. La lista iniziale è stata filtrata per includere soltanto le spiagge con i punteggi più alti e con un numero minimo di recensioni superiore a 500. Successivamente sono stati estratti i dati dai conteggi dei post su Instagram utilizzando il nome della spiaggia e di tutte le sue varianti come hashtag. I dati sono stati raccolti ed elaborati nel mese di luglio 2023.