Migliori spiagge della Toscana 2022, una è in provincia di Pisa: la classifica

C'è anche una spiaggia della provincia di Pisa nella classifica delle quindici migliori spiagge in Toscana del 2022 stilata da Holidu, piattaforma online di ricerca e prenotazione di case vacanza che vanta collaborazioni con numerosi portali e agenzie di viaggio. A conquistare un posto in graduatoria, con un punteggio finale di 10.307, è il Bagno degli Americani di Tirrenia, che ottiene il 14esimo posto. In vetta la Spiaggia delle Ghiaie di Portoferraio (Isola d'Elba) con i suoi 28.591 punti, che precede sul podio altre due spiagge dell'Elba: Spiaggia di Sant'Andrea (Marciana Marina) e Spiaggia di Cavoli (Campo nell'Elba).

Migliori spiagge in Toscana, la top 15 del 2022

Spiaggia delle Ghiaie - Portoferraio (Isola d'Elba, Livorno): punteggio finale 28.591

Spiaggia di Sant'Andrea - Marciana Marina (Isola d'Elba, Livorno): punteggio finale 22.299

Spiaggia di Cavoli - Campo nell'Elba (Isola d'Elba, Livorno): punteggio finale 21.629

Spiaggia di Fetovaia - Campo nell'Elba (Isola d'Elba, Livorno): punteggio finale 21.269

Spiaggia di Sansone - Portoferraio (Isola d'Elba, Livorno): punteggio finale 20.633

Spiaggia della Bidola - Portoferraio (Isola d'Elba, Livorno): punteggio finale 19.250

Cala Violina - Scarlino (Grosseto): punteggio finale 18.584

Spiaggia di Marina di Campo - Marina di Campo (Isola d'Elba, Livorno): punteggio finale 17.140

Spiaggia di Procchio - Marciana Marina (Isola d'Elba, Livorno): punteggio finale 14.902

Spiaggia di Capo Bianco - Portoferraio (Isola d'Elba, Livorno): punteggio finale 12.209

Spiaggia della Feniglia - Orbetello (Grosseto): punteggio finale 11.686

Lido di Camaiore - Camaiore (Lucca): punteggio finale 11.309

Baia del Quercetano - Castiglioncello (Livorno): punteggio finale 10.980

Bagno degli Americani - Tirrenia (Pisa): punteggio finale 10.307

Spiaggia delle Cannelle - Isola del Giglio (Grosseto): punteggio finale 9.495

Metodologia

La classifica è stata elaborata dal team di esperti di Holidu a partire dalla lista completa delle spiagge, marine, baie e cale in Italia, filtrando solo quelle appartenenti alla regione Toscana, riportate nel database di Google Maps. La lista iniziale è stata filtrata per includere soltanto le spiagge con recensioni di punteggio pari o superiore a 4.0 su 5 e con un numero minimo di recensioni superiore a 100. Il punteggio finale è stato realizzato moltiplicando il punteggio (compreso tra 4,0 e 5) per il numero di commenti (superiore a 100). I dati sono stati raccolti ed elaborati il 25 Luglio 2022.