Steak house d'Italia, la classifica delle migliori bracerie: tre sono in Toscana

Ci sono anche tre locali della Toscana nella classifica delle migliori 21 steak house d'Italia stilata dal noto sito Braciami Ancora. Tra questi spicca il secondo posto conquistato da I Due Cippi di Saturnia, in provincia di Grosseto, che precede Trattoria dall'Oste di Firenze, che ottiene una prestigiosa quarta posizione, e Via di Guinceri di Vicarello, frazione di Collesalvetti, in provincia di Livorno, che si piazza al settimo posto. Al comando della classifica generale troviamo La Braseria di Osio Sotto (provincia di Bergamo), mentre terzo è Bifro di Torino.

Steak house d'Italia, la classifica di Braciami Ancora