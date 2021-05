Dove mangiare sushi a Pisa: i migliori locali

La cucina giapponese si sta gradualmente diffondendo anche nel nostro territorio, con un numero sempre più alto di persone che ama sperimentare i piatti tipici della tradizione orientale. Tra questi un ruolo di particolare prestigio è ricoperto dal sushi, ricetta per eccellenza del Sol Levante che ha conquistato non solo i più giovani, maggiormente predisposti ad aprirsi alla cucina etnica, ma anche i più grandi, conquistati dal suo inconfondibile sapore.

Ma quali sono i cinque migliori locali dove mangiare sushi a Pisa? Per scoprirlo siamo andati a curiosare tra le recensioni lasciate dagli utenti su Google.

Nishiki Koi Sushi & Fusion

Amatissimo dai pisani è il Nishiki Koi Sushi & Fusion, locale che si trova in via Volturno a due passi dal lungarno Ranieri Simonelli. La qualità del suo sushi viene ritenuto superiore alla media dai suoi clienti, che apprezzano particolarmente anche la precisione e cortesia del servizio offerto dal personale.

Dove si trova: via Volturno, 23

Miu Fish

Il Miu Fish di viale delle Cascine è uno dei punti di riferimento in città per gli amanti del sushi, con la clientela che ne apprezza freschezza e genuinità. Anche il servizio veloce e cordiale riscontra il gradimento dei frequentatori.

Dove si trova: viale delle Cascine, 18/22

Hanami

In via Benedetto Croce troviamo il ristorante asiatico Hanami, il cui sushi viene giudicato dai clienti sempre all'altezza delle aspettative, così come il servizio.

Dove si trova: via Benedetto Croce, 41

Ristorante giapponese IJY

Il ristorante giapponese IJY, sito sul lungarno Galileo Galilei, offre ai suoi clienti un'ampia varietà di scelta, il cui pezzo forte, ovviamente, è il tradizionale sushi.

Dove si trova: lungarno Galileo Galilei, 26

Sushi King

In via Marinello Nelli troviamo il Sushi King, il cui sushi viene apprezzato dai suoi frequentatori abituali ed occasionali per il rapporto qualità-prezzo.

Dove si trova: via Marinello Nelli, 8