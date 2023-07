Tè freddo, i migliori da comprare al supermercato: la classifica del Gambero Rosso

Con le temperature sempre più torride e l'afa in aumento, non c'è niente di meglio che godersi qualche momento di refrigerio gustandosi un buon tè freddo. Gambero Rosso, a questo proposito, ha preso in esame 72 campioni di tè ready-to-drink di ogni tipologia (bianco, nero, verde, al limone, alla pesca, aromatizzati alla frutta e agli agrumi, senza zuccheri aggiunti, deteinati) stilando una classifica dei migliori prodotti da comprare al supermercato. Tutti i campioni, anonimizzati e numerati, sono stati assaggiati alla cieca alla Gambero Rosso Academy di Roma da un panel di degustatori professionisti di vari prodotti agroalimentari.

La classifica