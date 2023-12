Tra i dolci che non possono mancare a tavola durante le feste natalizie, oltre a pandori e panettoni, c'è senza dubbio il torrone. Gambero Rosso, a questo proposito, ha stilato una classifica dei migliori torroni bianchi da supermercato attraverso una degustazione alla cieca. Il primo posto è stato conquistato da Millefiori, che, con una valutazione di 64.5, ha preceduto sul podio Vergani (58) e Sperlari (voto 45.7). A completare la top 5 Pernigotti (voto 43.8) e Sorelle Nurzia (voto 40.4).

1. Millefiori

"La confezione recita, semplicemente, torrone mandorlato - si legge sul sito di Gambero Rosso -: rischiavamo quasi di non notarlo, tra i packaging più sgargianti impilati sugli scaffali del supermercato, e ci saremmo persi la scoperta industriale dell'anno. Un torrone sincero, dal gusto equilibrato, friabile, con profumi che ricordano l'infanzia e una bella nota di miele (ingrediente fondamentale del torrone bianco, che però non abbiamo ritrovato negli altri). Ricorda un po' lo zucchero a velo, la dolcezza è sicuramente marcata ma nel complesso risulta pulito, onesto, un classico torrone da supermercato degno di essere portato sulla tavola delle feste in famiglia. Peccato solo per la poca presenza di mandorle, veramente troppo poche; bonus, invece, per il prezzo conveniente".

2. Vergani

"Non male la performance di Vergani - riporta il sito del Gambero Rosso -, dall'aspetto opaco, di colore avorio intenso e con una buona percentuale di frutta secca. Il profilo aromatico è tutto spinto sulla dolcezza, con sentori più industriali di vanillina e aromi chimici, che per fortuna non coprono l'odore delle mandorle. Il palato tutto sommato è equilibrato, nonostante un sentore di anice non proprio coerente con il prodotto. Un degno secondo classificato che però guadagna un primato non troppo felice: è il più stucchevole di tutta la serie".

3. Sperlari

"Così ricco di mandorle, alla vista, questo torrone promette bene - si legge sul sito di Gambero Rosso -: peccato, però, che l'odore non sia dei migliori, con sentori chimici fin troppo pronunciati che ricordano le caramelle industriali e le merendine. Poco rassicurante anche l'assaggio, con un finale amaro dato dalle mandorle troppo tostate (forse appositamente per bilanciare la dolcezza del resto? In qualunque caso, per noi funziona ben poco). Non benissimo, poi, la consistenza: i torroni bianchi risultano sempre un po' appiccicosi, ma questo li batte tutti".

4. Pernigotti

"Un bel colore avorio luminoso, con mandorle pelate in buona quantità, una buona struttura omogenea che invoglia all'assaggio - la motivazione del Gambero Rosso -. Non male neanche all'esame olfattivo, con lontane note di miele d'acacia, confetto e mandorla; la delusione arriva al morso, con sentori di cannella non proprio piacevoli, di industria dolciaria, spezie indefinite che coprono tutte le altre sensazioni. Un palato chiuso, stantio e polveroso fa scendere di molto il punteggio finale".

5. Sorelle Nurzia

"Al taglio è il migliore - riporta il sito del Gambero Rosso -, semplice da affettare, l'aspetto è preciso, ordinato, con una buona presenza di mandorle pelate. L'aroma è dolciastro, sa di caramella, ma anche la nota di mandorla emerge bene, anche se a prevalere sono gli aromi agrumati chimici, un po' finti. Un sentore che si ritrova anche al palato, con un gusto eccessivamente dolce che ricorda le caramelle gommose".