Migliori trattorie a Pisa, cinque locali da provare

La bella stagione è ormai entrata nel vivo e, anche grazie al venir meno di alcune limitazioni sancite nei mesi scorsi dal governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso, cresce la voglia di andare a pranzo o a cena fuori. Per chi desidera mangiare bene in un ambiente informale la soluzione ideale è rappresentata dalle trattorie. A Pisa l'offerta è ampia, con numerosi locali pronti a soddisfare le esigenze di ogni cliente. Vediamone alcuni in base alle recensioni lasciate dagli utenti su Google.

Trattoria Da Stelio

In piazza Dante troviamo la Trattoria Da Stelio, che offre ai suoi avventori una cucina semplice e tradizionale, ma ricca di sapori. La genuinità dei piatti, l'ambiente familiare che si respira al suo interno e l'ottimo rapporto qualità-prezzo sono gli elementi più apprezzati dalla clientela.

Dove si trova: piazza Dante Alighieri, 11

Trattoria Sant'Omobono

Situata nell'omonima piazza, la Trattoria Sant'Omobono propone piatti tipici della cucina toscana con l'utilizzo di ingredienti semplici e genuini. Apprezzato anche il servizio, cortese ed efficiente.

Dove si trova: piazza S.Omobono, 6

Trattoria La Ghiotteria

La Trattoria La Ghiotteria, sita in pieno centro nel Vicolo delle Donzelle, è un locale piccolo ma accogliente. Da provare, tra i primi, gli spaghetti allo scoglio.

Dove si trova: Vicolo delle Donzelle 9/11

Trattoria La Tortuga

Se siete amanti del pesce non potete non provare la Trattoria La Tortuga, che offre ai suoi clienti piatti preparati con materie prime sempre fresche e di qualità. Da provare gli spaghetti alle vongole.

Dove si trova: via Lucchese, 33/A

Ristorante Trattoria Da Mario

Situato a pochi passi da Piazza dei Miracoli, il Ristorante Trattoria Da Mario offre piatti tipici toscani in un ambiente intimo caratterizzato da un connubio tra rustico ed eleganza. Apprezzata la professionalità e simpatia del personale.

Dove si trova: via Luigi Bianchi, 19