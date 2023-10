Migliori vini d'Italia 2024, Gambero Rosso incorona la Toscana: i premiati

Sono ben 89 i vini della Toscana premiati con i Tre Bicchieri, il massimo riconoscimento assegnato dalla guida Vini d'Italia 2024 di Gambero Rosso. Un dato che, anche quest'anno, conferma la nostra regione al comando a livello nazionale. "Per vastità di territorio e di denominazioni - si legge su gamberorosso.it -, per varietà di stili e di terroir questi risultati sono ampiamente giustificati. C'è un dinamismo, una voglia di crescere e di approfondire il legame con il territorio che non conosce sosta".

Tre Bicchieri 2024, i vini premiati in Toscana