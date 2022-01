I migliori yogurt in commercio, uno è toscano: la classifica del Gambero Rosso

Lo yogurt, sempre più amato dagli italiani, è un prodotto alleato del benessere, perfetto per rimettersi in forma dopo gli eccessi delle feste. Gambero Rosso, rivista specializzata nel settore enogastronomico, ha stilato una classifica dei migliori yogurt in commercio in Italia, al cui interno, al termine di un'analisi organolettica e della degustazione, figura anche il Poggio di Camporbiano, yogurt bio prodotto dall'azienda di Fabio e Monica Alberti di Gambassi Terme, provincia di Firenze.

"Il loro yogurt è schietto, artigianale, fatto con ottimo latte e buone intenzioni, come dimostrano il colore giallino, la componente grassa, il profumo lattico fresco e pulito accompagnato da note fruttate, la struttura vibrante e non supercompatta - si legge sul sito del Gambero Rosso -. Al palato l'acidità e i ritorni olfattivi incontrano una leggerissima sfumatura acetica. Si ordina via mail, con consegna a domicilio in zona e spedizione nel resto della regione".

I migliori yogurt in commercio, la classifica del Gambero Rosso