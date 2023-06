Miss Mamma Italiana 2023, tre pisane premiate nelle selezioni

Ben tre le donne pisane premiate nella selezione di Miss Mamma Italiana 2023 che si è svolta domenica 11 giugno alla sala da ballo "Lo Stivale" di Bagno a Ripoli. Raffaella De Vincenzo, assistente amministrativa di Calcinaia di 62 anni e mamma di Luca, 38 anni, Monya Chesi, libera professionista di Cascina e mamma di Alice e Giacomo, di 19 e 16 anni, e delle gemelle Emma e Mia, di 5 anni, e Anna Del Testa, cassiera di Cascina di 51 anni e mamma di Sarah di 16 anni, si sono aggiudicate rispettivamente il titolo di Miss Mamma Italiana Evergreen (riservata alle mamme con più di 56 anni), Miss Mamma Italiana Gold Dolcezza e Miss Mamma Italiana Gold Sportiva.

Vincitrice assoluta è stata Paola Di Ronza, mamma a tempo pieno di 39 anni di Cavriglia (AR), che si è così aggiudicata il pass di accesso per le pre finali nazionali, in programma dal 7 al 10 settembre a Bellaria Igea Marina. La fascia di Miss Mamma Italiana Gold, riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni, è invece andata ad Anna Titone, casalinga di 55 anni di Signa (FI).

Queste le altre Mamme premiate:

Miss Mamma Italiana Solare: Arianna Berti 45 anni, impiegata, di Prato, mamma di Melany di 15 anni

Miss Mamma Italiana in Gambe: Ilaria Marchi, 42 anni, casalinga, di Lucca, mamma di Clarissa e Gianluca, di 12 ed 8 anni

Miss Mamma Italiana Gold Romantica: Catiuscia Marinelli. 49 anni, operaia, di Fucecchio (FI), mamma di Noemi di 15 anni

Miss Mamma Italiana Evergreen Sorriso: Maria Senzatela, 60 anni, casalinga, di Pieve a Nievole (PT), mamma di Nancy ed Erika, di 41 e 30 anni.

L'evento è stato presentato da Paolo Teti, ideatore e patron del concorso, da Diana Scuccimarra e Chiara Di Donato. Le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it

Il concorso

Miss Mamma Italiana 2023 è concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest'anno alla sua 30esima edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un'età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia "Gold" per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia "Evergreen" per le mamme con più di 56 anni. Miss Mamma Italiana sostiene 'Arianne' Associazione Onlus per la lotta all'Endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.