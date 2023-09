Miss Mamma Italiana 2023, due pisane in corsa per il titolo

Ci sono anche le pisane Teresa Volpe, 37enne collaboratrice scolastica di Terriciola, mamma di Emanuele e Thomas di 13 e 9 anni, ed Annalisa Gildi, 37enne tecnico di laboratorio biomedico di Cascina, mamma di Viola di 9 anni, tra le 58 prefinaliste di Miss Mamma Italiana 2023, concorso nazionale riservato a tutte le mamme aventi un'età tra i 25 ed i 45 anni organizzato da Te.Ma Spettacoli in collaborazione con Fondazione Verdeblu e Patrocinato dal Comune di Bellaria Igea Marina.

Nelle giornate di giovedì 7, venerdì 8 e sabato 9 settembre, per le mamme pre finaliste, scatti fotografici, test e prove. Venerdì 8 e sabato 9, a partire dalle 21 nella splendida cornice di Piazza Don Minzoni a Bellaria, si terranno invece le due serate di Pre Finale, dove le mamme dovranno sostenere una prova di abilità che rappresenti al meglio la loro personalità (cantare, ballare, presentare una ricetta gastronomica o cimentarsi in prove creative o sportive), oltre ad effettuare la classica passerella.

Domenica 10 settembre, poi, appuntamento con la finalissima, in programma alle 21 sempre in Piazza Don Minzoni a Bellaria, durante la quale sarà eletta "Miss Mamma Italiana 2023". La serata sarà presentata da Carolina Rey, attrice e conduttrice di RaiUno nota per la partecipazione a programmi (come "Tale e quale Show", "La vita in diretta", "Oggi è un altro giorno", "Weekly", "Cominciamo bene", "Festa Italiana", "L'anno che verrà"), fiction ("Un medico in famiglia") e film italiani. La direzione artistica dell'evento sarà curata da Roberto Vecchi, giornalista autore e regista televisivo Rai.

Nella giornata di lunedì 11 settembre, la vincitrice assoluta e le altre 11 vincitrici di fascia saranno impegnate per gli scatti fotografici utili alla realizzazione del calendario di "Miss Mamma Italiana 2024", giunto alla sua 21esima edizione.