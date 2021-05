Mister Italia Online 2021, un toscano sul podio dell'ultima selezione settimanale

Nico Parlanti, 32enne docente di matematica e fisica di Chiesina Uzzanese, ha conquistato il secondo posto con 493 like

C'è anche un toscano sul podio dell'ultima selezione settimanale di Mister Italia Online 2021. Nico Parlanti, 32enne docente di matematica e fisica di Chiesina Uzzanese (provincia di Pistoia), ha infatti conquistato il secondo posto con i suoi 493 like. Prima di lui soltanto Andrea Schiano di Monte di Procida (Napoli) con 707 like, mentre alle sue spalle si è classificato Brian Paradiso di Fermo con 337 like.

Durante la selezione sono stati assegnati anche i titoli Mister Italia Web 1°, 2° e 3°, andati rispettivamente a Davide Aurelio di Savona, Samir Francinelli di Roma e Giancarlo Danto di Messina. Questi tre concorrenti accederanno direttamente alle fasi finali di Mister Italia che si terranno in versione live a Lignano Sabbiadoro a settembre, mentre i tre Mister Like, per potervi accedere, dovranno partecipare ad un casting online nel quale saranno valutati da una giuria tecnica.