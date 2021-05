Come fare il mojito: la ricetta originale

Insieme allo spritz, il mojito è probabilmente uno dei cocktail più amati dagli italiani. Simbolo per eccellenza degli aperitivi in spiaggia, questo drink di origine cubana può essere preparato anche in casa. Vediamo la ricetta originale.

Ingredienti

Questi gli ingredienti per preparare un mojito seguendo la ricetta originale:

4 cl di rum bianco;

3 cl di succo di lime fresco;

6 rametti di menta (meglio se hierbabuena);

2 cucchiaini di zucchero di canna bianco;

Soda o acqua gassata.

Preparazione