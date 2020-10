Virginia non ce l'ha fatta: commozione tra i tifosi pisani

Non ce l'ha fatta la giovane Virgnia a vincere la battaglia più dura e difficile. Il nemico, un glioblastoma multiforme, era troppo forte e troppo malvagio per consentirle di trionfare. E così a soli 15 anni ha dovuto lasciare l'affetto della famiglia e di tutte le persone che negli ultimi si erano strette attorno a lei per supportarla. La morte della giovane ragazza di origini livornesi ha commosso anche Giacomo Di Sacco e Fabio Grasci Puccini, i due tifosissimi nerazzurri che da anni sono attivi nel campo della beneficenza e della solidarietà.

I due fondatori dell'associazione Insieme per sognare hanno salutato Virginia, alla quale nelle scorse settimane avevano dedicato le loro attenzioni e i loro sforzi, un saluto addolorato.