Addio a Merlino, l'alano pisano star dei social

Merlino non c'è più. L'alano, divenuto una vera e propria star sui social per le foto che lo hanno ritratto negli angoli più suggestivi di Pisa, facendo scoprire a pisani e non aneddoti, bellezze e curiosità della nostra città, è scomparso nella giornata di ieri, lunedì 11 gennaio. Una notizia che ha scosso tutti coloro che nel corso di questi anni avevano imparato ad amarlo, non rinunciando mai a rivolgergli una coccola ogni volta che lo incrociavano sui lungarni, in corso Italia o in piazza dei Miracoli. Una perdita non solo per il suo inseparabile babbo umano David, che lo ha amato e cresciuto come un figlio, ma per tutta la città: perché Merlino, ormai, era uno di noi, un vero e proprio pisano doc.