Musicultura 2023, la pisana Cecilia tra gli artisti in gara al festival della canzone popolare e d'autore italiana

C'è anche la pisana Cecilia tra i 56 artisti che hanno ottenuto l'accesso alle audizioni live di Musicultura 2023, concorso dedicato alla canzone popolare e d'autore giunto quest'anno alla sua 34esima edizione. La cantante, che nell'ultimo tour estivo ha portato sui principali palchi italiani il progetto "Her chaotic fam" con un esclusivo power trio, si esibirà giovedì 2 marzo sul palco del Teatro Lauro Rossi di Macerata. Cecilia rientra nel gruppo dei cinque artisti toscani ammessi alle audizioni, iniziate venerdì 24 febbraio, insieme al livornese Cassio ed ai fiorentini Zic, Manitoba e Nervi. Dieci, complessivamente, le serate di spettacolo fino al 5 marzo (inizio alle 21, la domenica alle 17), aperte liberamente al pubblico e trasmesse in diretta streaming sui social di Musicultura.

"Registriamo un'ulteriore impennata della rapidità con cui nuovi stili e tendenze sorgono e tramontano - ha osservato il direttore artistico di Musicultura Ezio Nannipieri -. Quanto all'approccio e ai contenuti, rileviamo con piacere che ci sono ragazze e ragazzi che riscoprono il gusto della pennellata melodica e armonica, che svicolano dalle canzoni incapsulate nell'autobiografismo, dalle lamentele un po' lagnose, dal dissing, che hanno voglia di alzare lo sguardo sul mondo, sul mistero, sul fantastico".

Gli artisti in concorso non saranno gli unici protagonisti al Teatro Lauro Rossi: alle serate di spettacolo, infatti, sono già intervenuti e interverranno alcuni ospiti speciali. Tra loro John Vignola il 24 febbraio, Morgan il 27 febbraio, Fabrizio Bosso accompagnato da Julian Oliver Mazzariello il 28 febbraio, Elisa Ridolfi il 2 marzo, Margherita Vicario, già finalista di Musicultura, il 4 marzo. "È un bell'andare e venire di ospiti, li ringrazio tutti sinceramente per la condivisione dello spirito di Musicultura, è un bel modo di coltivare l'arte dell'incontro nel nome delle canzoni - ha aggiunto Ezio Nannipieri - Inoltre è davvero interessante che una realtà musicale vivace come quella della audizioni, grazie all'ulteriore articolarsi della collaborazione con Rai Italia, abbia da quest'anno anche una significativa prospettiva internazionale". Da segnalare, infatti, la presenza alle audizioni live di Rai Italia che, con i suoi 120 milioni di spettatori disseminati nei cinque continenti, realizzerà una serie di servizi sull'evento.

Il concorso

Gli artisti convocati a Macerata per le audizioni live si esibiranno con due brani ciascuno di fronte alla giuria di Musicultura, al pubblico presente in teatro e collegato alle dirette social. La rosa delle 56 proposte in corsa è composta da 9 band e da 47 solisti e soliste, tra le regioni di provenienza più rappresentate troviamo al primo posto l'Emilia-Romagna con 8 artisti, seguita dalla Lombardia con 7 e con 5 da Marche Abruzzo e Toscana. Dalle audizioni live emergeranno i 16 progetti artistici finalisti che saranno protagonisti di due concerti al Teatro Persiani di Recanati, in collaborazione con Rai Radio 1, la radio ufficiale di Musicultura, nel prossimo mese di aprile e comporranno il CD compilation della 34esima edizione.

Per la selezione degli 8 vincitori del Festival le 16 proposte finaliste passeranno al vaglio del prestigioso Comitato Artistico di Garanzia di Musicultura, in questa edizione composto da: Francesca Archibugi, Enzo Avitabile, Claudio Baglioni, Diego Bianchi, Francesco Bianconi, Maria Grazia Calandrone, Luca Carboni, Alessandro Carrera, Guido Catalano, Ennio Cavalli, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Gaetano Curreri, Teresa De Sio, Giorgia, La Rappresentante di Lista, Dacia Maraini, Mariella Nava, Vasco Rossi, Ron, Enrico Ruggeri, Tosca, Paola Turci, Roberto Vecchioni, Sandro Veronesi, Boosta, Fabrizio Bosso, Angelo Branduardi, Cristina Donà e Irene Grandi.

Gli otto vincitori di Musicultura si esibiranno con i prestigiosi ospiti italiani ed internazionali nelle serate di spettacolo finali del Festival nel mese di giugno allo Sferisterio di Macerata. Lì sarà il voto del pubblico ad eleggere il vincitore assoluto del concorso, al quale andrà il Premio Banca Macerata di 20.000 euro.