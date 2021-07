'My Spesa', si amplia l'offerta: consegne a domicilio sotto l'ombrellone tra Calambrone e Marina di Pisa

My Spesa, startup insediata al Polo Tecnologico di Navacchio che opera nell'ambito E-commerce e della consegna last mile, arriva anche sulla fascia costiera tra Calambrone e Marina di Pisa. Già operativa da qualche mese nelle province di Pisa e Livorno, l'azienda ha infatti ampliato la propria offerta nelle ultime settimane rivolgendo la propria attenzione alle località balneari. In questo modo, anche coloro che sono ospiti di un campeggio, di un residence o di uno stabilimento e persino i diportisti in attracco potranno usufruire del servizio spesa ricevendo direttamente nel luogo desiderato prodotti freschi provenienti da produttori e negozi locali.

"L'idea di MySpesa nasce dall'esigenza di venire incontro a chi non può o non vuole fare la spesa di persona, ricevendo però i migliori prodotti alimentari da produttori, negozi locali e supermercati di vicinanza - spiega Simone Stacchini, ideatore di MySpesa-. In estate questa esigenza è ancora più sentita. Abbiamo quindi ampliato il nostro servizio alla fascia costiera proprio per soddisfare le esigenze di chi abbia voglia godersi qualche ora in più sul mare o magari decida di improvvisare una cena fredda o un aperitivo, sotto le stelle, senza doversi spostare o affannarsi a fare la spesa".

My Spesa, tutte le info

Per ogni ordine, tutti gli articoli provenienti da negozi e produttori diversi sono composti e consegnati in giornata. Il paniere degli articoli è composto a bordo del veicolo a temperatura controllata e viene consegnato direttamente o al punto di ritiro comune o presso lo stabilimento balneare o campeggio. Per usufruire del servizio consultare il seguente link: myspesa.net