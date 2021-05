'My spesa', l'Amazon dei cibi toscani: un'unica consegna a domicilio per prodotti acquistati in più negozi locali

Un "Amazon dei cibi toscani", che permette al cliente di acquistare prodotti da diverse attività locali facendo poi recapitare tutto a domicilio in un'unica consegna. Questo il progetto di "My spesa", startup fondata nel dicembre 2020 con sede a Fauglia. Attraverso la piattaforma è infatti possibile procedere all'acquisto di singoli articoli da produttori locali, nonché da un supermercato, facendosi poi consegnare il tutto direttamente a casa attraverso un furgone refrigerato 100% elettrico con prezzi uguali a quelli applicati nel punto vendita .

Il servizio, che può avvalersi di una partnership con CIELI (Università di Genova dipartimento Logistica avanzata, per sviluppo piattaforma e studio di logistica avanzata) e AUTOGNITY (parte del gruppo PURE POWER CONTROL SRL, deputata allo sviluppo AI e del relativo algoritmo avanzato che guiderà "MySpesa" tra produttori e paesini), è attivo nelle province di Pisa e Livorno. Per le consegne dalle ore 9.30 alle 14.00 è necessario ordinare il giorno prima, mentre per quelle dopo le 15 l'ordinazione deve avvenire entro le 12.30.