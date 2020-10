"No al circo con gli animali": prosegue la campagna social delle Guardie Zoofile

Continua la campagna social e l'impegno sul campo da parte del nucleo delle Guardie Zoofile di Pisa contro la presenza degli animali nei circhi itineranti. Nell'ultimo aggiornamento pubblicato sulla loro pagina Facebook, le Guardie hanno confermato il loro sostegno alle associazioni e ai cittadini che si stanno battendo per bandire questa abitudine.

Inoltre le Guardie hanno anche specificato che "attendiamo da due anni il Nuovo Regolamento Comunale di Pisa sulla Tutela degli Animali, dove all'atto della presentazione ad Aprile 2018, era stato aggiunto un articolo dedicato al divieto di attendamento dei circhi. Secondo gli uffici tecnici preposti, il regolamento è pronto e nelle mani dell'assessore all'Ambiente ed Animali, dal mese di Marzo 2020. Manca solo di essere calendarizzato in Consiglio Comunale per l'approvazione. Precisamo che il nuovo regolamento è stato rivisto (rispetto al vecchio Regolamento) e presentato all'Amministrazione dalle Associazioni a 'costo zero' e depositato all'Ufficio Protocollo ad Agosto 2018. Dopo un iter amministrativo burocratico di oltre due anni, sarebbe il caso di approvarlo nel più breve tempo possibile, onde evitare che la polvere prenda il sopravvento sul fascicolo".