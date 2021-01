NSS Yachting di Pontedera prima azienda per catamarani da crociera venduti: il premio europeo

Per il secondo anno consecutivo, la NSS Yachting si aggiudica il premio come prima azienda a livello europeo per numero di catamarani da crociera venduti. Un importante riconoscimento per il gruppo, nato oltre 20 anni fa come piccola società per offrire vacanze in barca a vela e oggi leader anche nel charter nautico con una flotta di oltre cento imbarcazioni e basi distribuite in Toscana (Marina di Cala de' Medici), Sardegna (Cala dei Sardi), Campania (Costiera Amalfitana), Sicilia (Portorosa), Isole Baleari (Maiorca), Caraibi (isola di Grenada) e Canarie (Tenerife). Per l'azienda, che ha il suo quartier generale a Pontedera e che può contare sull'apporto di circa cento collaboratori tra fissi e stagionali, è arrivata anche l'assegnazione all'amministratore Simone Morelli, ufficiale in congedo della Marina Militare, del "2020 Europe Best Dealer" del prestigioso marchio Lagoon, cantiere navale che produce barche dai 12 sino ai 24 metri di lunghezza.

Morelli: "Grande soddisfazione, risultato importante malgrado la crisi causata dal Covid"

"È una grande soddisfazione. Nonostante l’anno di crisi causata dalla pandemia da Covid-19 - spiega Morelli - questo è un risultato importante che ci consente di resistere e crescere ancora, merito anche del fatto che oggi la barca a vela è considerata il modo più sicuro di trascorrere le proprie vacanze. Siamo stati premiati dalla fiducia dei nostri clienti e dalla qualità dei catamarani Lagoon, barche curate nei dettagli ed esteticamente accattivanti con elevate doti di tenuta di mare e comfort".