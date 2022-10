Nuova enoteca a Marina di Pisa per il rinomato imprenditore

"Da marinese non potevo non aprire un locale nel posto del mio cuore. Un locale speciale per me, dove ho passato momenti personali felici e dove, oltre 20 anni fa ho conosciuto, per poi innamorarmi: il mondo del vino". Nelle parole di Franco Sagliocco il senso della sua nuova avventura imprenditoriale sempre nel settore della ristorazione. Dopo 'Osteria dei Cavalieri', uno dei locali più conosciuti in città e, 'La Sosta dei Cavalieri', locale molto rinomato, entrambi in via San Frediano nel cuore del centro storico pisano, ecco nascere 'Portofranco L'Enoteca a Marina di Pisa' in via Maiorca 95 (050.5203990).

L’obiettivo è quello di offrire ai marinesi ed ai turisti una cucina di alto livello in abbinamento a materie prime e vini selezionati. A portare il saluto di Confesercenti Toscana Nord, associazione della quale Sagliocco è associato con i due locali, il presidente Confesercenti Litorale Alessandro Cordoni, il responsabile area pisana Simone Romoli e la presidente del Centro Commerciale Naturale di Marina Simona Rindi. "Il richiamo di Marina evidentemente è stato troppo forte - commenta il presidente Cordoni - da qui l’idea di aprire nella centralissima via Maiorca un nuovo locale dopo quelli storici di via San Frediano a Pisa. Il nostro litorale non può che festeggiare per una nuova apertura, ancor più se va ad alzare il livello dell’offerta enogastronomica. Obiettivo quello di attrarre i turisti in estate ma anche i pisani nei periodi di bassa stagione".

Soddisfazione espressa anche da Simone Romoli. "Franco Sagliocco è un imprenditore di alto livello nella ristorazione pisana. Per questo siamo convinti che a Marina saprà ripetere il successo di Osteria dei Cavalieri e La Sosta dei Cavalieri". Infine Simona Rindi: "A nome di tutto il Centro commerciale naturale di Marina di Pisa esprimo soddisfazione per la nuova apertura di un'attività che, siamo certi, apporterà un valore aggiunto importante al già dinamico tessuto commerciale marinese. Diamo il benvenuto a un imprenditore marinese come Franco Sagliocco, che ha scelto di investire e fare impresa nella sua comunità".