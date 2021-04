Nuovo film di Pieraccioni, a giugno le riprese: aperti i casting

Leonardo Pieraccioni sarà di nuovo dietro la macchina da presa per un film, le riprese sono previste da giugno 2021. Toscana Film commission ha pubblicato l'annuncio in cui è specificata la figura cercata: "un ragazzo 17/24 anni, preferibilmente Fiorentino/Toscano, per la prossima commedia. Siamo alla ricerca di una faccia spiritosa per un ruolo comico, non è necessario avere esperienza. Si richiede di inviare una foto, un video di presentazione di pochi secondi ed un monologo (facoltativo)".

Come candidarsi per il nuovo film di Pieraccioni

Per le modalità di selezione al provino, scrivere a castingfilm21@gmail.com indicando il proprio nome, cognome ed età e un numero di telefono per essere contattati in caso di selezione al provino.

I provini verranno effettuati nel rispetto delle normative anti-covid, in luogo e data ancora da definirsi.