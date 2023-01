Come organizzare il matrimonio, i consigli utili

Il matrimonio, da molti, è definito "il giorno più bello della vita". Organizzarlo, tuttavia, è tutt'altro che semplice: occorre infatti pianificare per tempo tutti i preparativi, così da evitare che qualcosa possa andare storto. Per far questo sarebbe necessario organizzare il matrimonio circa un anno prima della data prestabilita, in modo da ridurre, per quanto possibile, ansia e stress. Vediamo alcuni consigli utili.

Matrimonio: consigli utili

Per allestire nel miglior modo possibile il proprio matrimonio senza farsi prendere dall'ansia e dallo stress, è necessario preparare un calendario con tutte le cose da fare, in modo da non dimenticare nessun dettaglio, e prepararsi sempre a possibili cambi di programma. È inoltre importante stabilire le priorità, sedersi a tavolino e scrivere la check list delle cose da fare calcolando anche i tempi necessari. Ecco alcuni suggerimenti:

decidere la data per avere un punto di partenza;

stabilire un budget;

informarsi su location, preventivi e lista degli invitati;

pensare ad ogni minimo dettaglio, e stabilire le priorità (abito da sposa, testimoni, inviti, scelta delle fedi, fotografo, bomboniere, torta);

ascoltare i consigli dei fornitori che hai contattato;

coinvolgere anche lo sposo e dividere i compiti, in modo da essere collaborativi come coppia. Così arriverete più rilassati e più felici al giorno delle nozze.

Se avete a disposizione un buon budget, potete affidarvi ad un professionista del settore, il Wedding Planner. Questa figura si occuperà di organizzare il vostro matrimonio nel migliore dei modi, mentre voi potrete concentrarvi solo sugli aspetti più piacevoli dell'organizzazione. Sono sempre più coloro che decidono di affidare ogni dettaglio al Wedding Planner, soprattutto per via del tempo e delle energie che l'organizzazione di un matrimonio comporta.