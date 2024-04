L'oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 25 aprile. L'astrologo più famoso della televisione, ogni giorno dà le sue previsioni per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco. Le anticipazioni sono raccolte tutte le mattine da Radio Lattemiele che racconta agli appassionati di segni zodiacali come gli astri influiranno sull'andamento della loro giornata. Comunque vada, come consiglia lo stesso Paolo Fox, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile.

Oroscopo Paolo Fox 25 aprile 2024: Ariete

Domani è un giorno festivo e vi sentirete soddisfatti dei progressi che state facendo, ma anche affaticato e stanco o qualcuno sarà deluso per qualcosa. Servirà una pazienza doppia e un'altrettanta doppia dose di prudenza, se negli scorsi giorni ci sono state dispute o problemi personali. Ci sono persone di questo segno che vorrebbero rivoluzionare la loro esistenza, ripartire quasi da zero e riscrivere nuovi capitoli della loro esistenza.

Oroscopo Paolo Fox 25 aprile 2024: Toro

Il recupero continua ma è decisamente troppo lento. Secondo l'oroscopo del giorno di Paolo Fox ci vorrà una gran pazienza perché tra qualche giorno ci sarà un'accelerata, quando Venere entrerà nel segno. I tanti problemi e i contrasti affrontati fino ad adesso vi stanno aiutando a cambiare profondamente, ad acquisire una nuova consapevolezza. Entro la fine di maggio dovrete decidere se portare avanti o meno dei progetti o collaborazione, quindi, si dovrà ponderare molto scrupolosamente il lavoro che si sta facendo.

Oroscopo Paolo Fox 25 aprile 2024: Gemelli

Le stelle ti invitano ad essere meno pesante e oppressivo, magari siete anche un po' troppo ansiosi e stressati, per questo vogliono che siate più leggeri, come d'altronde per indole lo siete. Serve più entusiasmo e più spensieratezza e vi sapete anche come fare. Queste sono giornate importanti per rendersi conto se il vostro rapporto sentimentale è solido. Maggio si preannuncia un mese molto promettente per i sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox 25 aprile 2024: Cancro

Questa splendida Luna sarà un preludio a cosa vi potrebbe accadere nelle prossime settimane, quando Venere e Mercurio non saranno più opposti. A quel punto, tutti i problemi e disagi ma anche scontri vissuti finora potranno risolversi. Insomma, la quiete dopo la tempesta. Non pentitevi se vi siete fatti le vostre ragioni sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox 25 aprile 2024: Leone

Domani ci sarà ancora la Luna in quadratura che potrebbe instillare in voi alcuni dubbi. Di positivo c'è la tua grande capacità di azione e a partire da giugno avrete molta più forza e nuove opportunità da cogliere al volo. Chi sta organizzando qualcosa di importante, forse una sfida da affrontare nei prossimi mesi, potrebbe avvertire in maniera pesante tensione e nervosismo.

Oroscopo Paolo Fox 25 aprile 2024: Vergine

Ancora una giornata intensa, di grande fermento che s'inquadra in un periodo molto impegnativo. Questo 2024 vi sta portando ad affrontare molti cambiamenti importanti, nuovi progetti, cercate di organizzarvi al meglio per i prossimi mesi. Ci vorrà tanta applicazione, e altrettanta pazienza, perché il 2025 non sarà diverso, anzi, sarà più impegnativo.

Oroscopo Paolo Fox 25 aprile 2024: Bilancia

Lento ma costante recupero. State provando ad essere un po' più ottimisti, per quanto il mese di aprile sia stato molto difficile per voi. Eppure, dovete tenere duro, non farvi abbattere dagli eventi negativi, dovete reagire anche se Paolo Fox capisce che non è facile, anche perché siete affaticati e stanchi, e ve lo si legge in faccia. Dovrà passare del tempo, ma tornerete ai fasti di una volta. Verificate i vostri conti, dovreste risparmiare di più.

Oroscopo Paolo Fox 25 aprile 2024: Scorpione

Questa fantastica Luna vi porta ad avere ottime intuizioni. Nei prossimi giorni ci sarà una prova da affrontare, un discorso o forse una presentazione da fare in pubblico o ancora una scelta importante di lavoro, preparatevi al meglio ma senza stressarvi. Ci saranno delle tensioni fino al 15 maggio, e poi? Finalmente le cose e le situazioni miglioreranno di gran lunga.

Oroscopo Paolo Fox 25 aprile 2024: Sagittario

Purtroppo, Marte in quadratura vi ha portato tensioni e imprevisti scomodi, tuttavia, dovete cercare di non arrendervi. Soprattutto in amore, fareste bene a sfruttare il transito positivo di Venere. Non perdete tempo prezioso da dedicare alla persona amata, perché il pianeta diventerà ostile a fine mese. Le spese si devono limitare allo stretto necessario, anche perché qualche acquisto potrebbe essere ritenuto futile e scatenare una lite casalinga.

Oroscopo Paolo Fox 25 aprile 2024: Capricorno

Non è mai facile evitare di cedere alle provocazioni, ma secondo Paolo Fox, dovete iniziare a imparare l'arte di farvi scivolare le cose addosso. Avete Giove favorevole dal 2023: condizione che porta inevitabilmente più successo e visibilità. Quindi, è normale che ci siano persone invidiose che cercano di provocarvi o addirittura di mettervi i bastoni tra le ruote.

Oroscopo Paolo Fox 25 aprile 2024: Acquario

Chi vive una relazione nata di recente, deve andarci con i piedi di piombo, mai farvi troppe illusioni inizialmente quando non conoscete molto bene la persona che avete al vostro fianco. Maggio sarà un mese molto anomalo dal punto di vista sentimentale, meglio non fare promesse che rischiate di non poter mantenere. Le coppie datate avranno una preoccupazione, un piccolo pensiero da superare.

Oroscopo Paolo Fox 25 aprile 2024: Pesci

Secondo Paolo Fox domani avrete ancora una fantastica Luna che potrebbe riservarvi nuove e stimolanti esperienze. Più passa il tempo e maggiore grinta e determinazione state acquisendo, si recupera molto bene. Se state seguendo un progetto importante, non rallentate i ritmi, anzi sforzatevi di concretizzarlo prima di giugno.

