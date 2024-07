L'oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 1 luglio. L'astrologo più famoso della televisione, ogni giorno dà le sue previsioni per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco. Le anticipazioni sono raccolte tutte le mattine da Radio Lattemiele che racconta agli appassionati di segni zodiacali come gli astri influiranno sull'andamento della loro giornata. Comunque vada, come consiglia lo stesso Paolo Fox, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile.

Oroscopo Paolo Fox 1 luglio 2024: Ariete

Avete bisogno di novità, siete stufi della solita solfa e della noia o monotonia: il Sole e Venere contrari vi rendono un po' nervosi proprio perché non vi divertite più a fare le cose che facevate prima, o forse vi aspettavate soluzioni in tempi più rapidi, è tempo di dare una scossa a questa vita. Vi servono cose che vi stimolino mentalmente e vi facciano stare bene. In amore, invece, prendete le distanze da qualche provocazione e già tra la serata di lunedì e la mattinata di martedì vi sentirete meglio.

Oroscopo Paolo Fox 1 luglio 2024: Toro

Siete in un periodo di alti e bassi, soprattutto sul lavoro visto che avete cambiato ruolo o azienda e la situazione non è ancora interamente sotto controllo. Una trasformazione (o almeno una modifica) si è rivelata necessaria, nei casi migliori vi siete liberati di persone che non rappresentavano più un riferimento e magari vi ostacolavano anche. Cercate di non essere eccessivamente critici con gli altri, vi meritate un po' di svago perciò cercatelo (soprattutto nelle giornate di venerdì e sabato).

Oroscopo Paolo Fox 1 luglio 2024: Gemelli

Tenete d'occhio le finanze e le faccende economiche, potreste ricevere una bolletta salata o un conto notevole da pagare. Secondo l'oroscopo di oggi di Paolo Fox, inoltre, in amore la situazione si smuoverà soltanto se sarete voi a volerlo. Quindi datevi una mossa se c'è una persona che vi piace, fate qualcosa per conoscerla e frequentarla. Questo è anche un periodo ottimo per riconciliarsi con qualcuno, anche se magari c'è stata una litigata furibonda, d'altronde non vale la pena mantenere questi rancori.

Oroscopo Paolo Fox 1 luglio 2024: Cancro

Giornata tranquilla e semplice da gestire, tuttavia dovrete cancellare i ricordi più dolorosi legati al passato; avete ottime basi da cui ripartire, nuovi stimoli e ottime possibilità che però non devono avere niente a che fare con ciò che è stato. Previsti colloqui, trattative e cambiamenti importanti che riguardano il lavoro, situazioni che dovranno essere gestite in prima persona ma soprattutto faccende per le quali ancora non riuscite a prendere una decisione. Qualcuno vi mette pressione in tal senso ma seguite ciò che volete voi, non gli altri.

Oroscopo Paolo Fox 1 luglio 2024: Leone

Potreste sentirvi particolarmente collerici e agitati, colpa della Luna e della sua influenza: dovrete armarvi di tanta pazienza per affrontare un problema, un imprevisto o una seccatura, suggerisce Paolo Fox. Si tratta però di una questione passeggera e assolutamente risolvibile, tra l'altro vi state avviando verso un luglio di grande importanza soprattutto in amore. La tranquillità deve essere la vostra parola d'ordine, se invece avete a che fare con Toro e Acquario dovrete tenere sotto controllo le polemiche per non innervosirvi.

Oroscopo Paolo Fox 1 luglio 2024: Vergine

I primi quindici giorni di luglio saranno molto positivi, in ogni caso migliori dei primi quindici di giugno nei quali vi siete dovuti affannare e chiudere rapporti inutili. A distanza di un mese dal momento in cui avete deciso di cambiare tante cose della vostra vita vi sentite persone nuove, via libera alle nuove proposte e a tutto ciò che sa di novità e liberazione. Giove contrario parla di questioni legali o finanziarie da mettere in chiaro, ma anche di persone che ce l'hanno con te per qualche motivo e alle quali dovrete fare attenzione. Amore in recupero.

Oroscopo Paolo Fox 1 luglio 2024: Bilancia

La Luna opposta crea un po' di confusione al mattino, sicuramente dovrete essere pazienti e cauti con le parole, soprattutto nel rapporto di coppia dove potrebbe nascere qualche problema. Non è la giornata ideale per prendere decisioni definitive, dice Paolo Fox, nonostante la vostra forza di volontà, quindi siate diplomatici e non impulsivi altrimenti potreste pentirvi di ciò che fate. Dovete rientrare di alcune spese ma vi servono soldi, che però non piovono dal cielo.

Oroscopo Paolo Fox 1 luglio 2024: Scorpione

Luna in opposizione anche per voi, come per gli amici della Bilancia, pronta a creare strani silenzi che non vi piacciono per niente: se c'è qualcosa che non va sarebbe il caso di parlarne, non sottovalutate la questione se vi fa stare male. A darvi una mano ci penserà Venere favorevole, pronta a darvi la carica per affrontare qualche provocazione. Se fate un sogno nella notte cercate di tenerlo a mente perché sarà premonitore. I progetti di lavoro possono andare avanti bene, organizzate impegni per luglio.

Oroscopo Paolo Fox 1 luglio 2024: Sagittario

Attenzione ai rapporti con gli altri, uno stato di tensione inspiegabile potrebbe intaccarli e addirittura metterli a dura prova: questo a causa dei tanti (troppi) pianeti in opposizione e del ritorno di situazioni scomode dal passato, ora però è tempo di cancellare ciò che è stato e ripartire dal presente. Chi è stato male fisicamente deve risolvere il problema il prima possibile, magari prendendosi prima una bella pausa in modo da rilassarsi al massimo. Siete molto reattivi in questo periodo, se vi capita un'occasione non esitate a coglierla.

Oroscopo Paolo Fox 1 luglio 2024: Capricorno

Colloqui fortunati e trattative chiuse entro luglio secondo l'oroscopo di Paolo Fox: ecco cosa vi aspetta nel mese che sta per iniziare, favorevole anche per chi sta cercando di organizzare un'impresa o vuole avviare una sfida ambiziosa e stimolante. D'altronde “chi non risica non rosica”, come recita il detto, e dovreste approfittarne il prima possibile. Situazioni importanti in amore: il mese scorso c'è stato un momento di fermo, per ragioni fisiche o personali, ma entro martedì 2/7 potreste fare un incontro fulminante.

Oroscopo Paolo Fox 1 luglio 2024: Acquario

Marte contrario vi rende un po' intolleranti, cercate di essere più malleabili e meno polemici. In questi giorni potreste ricevere offerte particolari di lavoro, magari addirittura una nuova mansione o un trasferimento, da valutare al meglio. Da rivitalizzare anche la vita affettiva perché il rischio discussioni è molto alto: ad interrogarsi maggiormente è chi ama una persona lontana per motivi di lavoro o chi si ritrova in una relazione monotona

Oroscopo Paolo Fox 1 luglio 2024: Pesci

Non ripensate alle problematiche di un mese fa, guardate al presente e al futuro con entusiasmo e rinnovati stimoli dati dalle stelle. Se una persona è lontana da voi, invece, non basteranno astri favorevoli a riavvicinarla e dovrete avere le spalle larghe. Lo dice Paolo Fox che suggerisce di approfittate di questo momento per mettere in chiaro alcune questioni di lavoro che vi stanno a cuore, ma anche per tenere sotto controllo questioni economiche come le troppe spese, le tasse o oneri imprevisti.

fonte: Centro Meteo Italiano