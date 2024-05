Oroscopo Paolo Fox oggi 1 maggio 2024, le previsioni segno per segno

Iniziamo questo giovedì scoprendo tutte le previsioni dell'oroscopo Paolo Fox oggi 1 maggio 2024 che tipo di giornata ci aspetta? Quali sono, tra i dodici segni zodiacali, quelli più amati dalle stelle in questo giorno della Festa dei Lavoratori? Per scoprirlo, come sempre, ci affidiamo alle previsioni astrologiche con l'oroscopo di Paolo Fox. L’astrologo più amato dagli italiani, tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati come le stelle influiranno sulla giornata appena iniziata. Ecco dunque le previsioni astrologiche per oggi, mercoledì 1 maggio 2024, per tutti i segni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 maggio 2024: Ariete

Cari ariete, buon 1 maggio. Oggi incredibilmente anche se è un giorno di festa e di riposo, per voi è il caso di parlare di lavoro, sopratutto per chi vuole iniziare un nuovo progetto, tenete presente che con questo cielo tutto è possibile. Anche in amore: tanta voglia di emozioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 maggio 2024: Toro

Cari toro, oggi per voi c'è una luna dissonante, voi siete pazienti di carattere, ma oggi invece sarete un pò insofferenti, sopratutto pensando proprio al lavoro. Perchè ultimamente vi sentite un pò stretti nel vostro ruolo, il cielo è comunque favorevole.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 maggio 2024: Gemelli

Cari gemelli, anche in questa giornata di festa e di riposo, voi non vi stancate di pensare a progetti, idee, obiettivi, e fate bene perchè sta arrivando giove nel segno che vi darà una marcia in più. Anche l'amore torna in quota.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 maggio 2024: Cancro

Cari cancro, c'è ancora da mettere a posto alcuni contenziosi, aprile è stato un mese complesso e non tutto può risolversi in un baleno. Mercurio dice di sanare vecchie ferite, anche in coppia, non rimuginate sul passato, sfruttate questa bella venere a favore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 maggio 2024: Leone

Cari leone, oggi è una giornata in cui siete agitati: tanta ansia per voi. E' proprio il campo del lavoro che vi porta qualche dubbio. In amore questa venere dissonante vi mette in guardia e vi chiede di non accettare provocazioni, tensioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 maggio 2024: Vergine

Cari vergine, questo per voi è un cielo importante, in questa giornata di festa state già pensando al domani, e fate bene visto che, all'improvviso avete le idee chiare. Ci sono meno indecisioni, resta una piccola delusione del cuore, da parte di amici o di qualcuno in famiglia, ma ora potete guardare avanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 maggio 2024: Bilancia

Cari bilancia, aprile per voi è stato un mese complesso e faticoso. Maggio vi invita a dimenticare questi trascorsi e a sanare qualche disputa. Siate saggi e pazeinti, difendetevi dalle accuse, potete far valere le vostre ragioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 maggio 2024: Scorpione

Cari scorpione, venere e giove sono in aspetto difficile, sembra che siate piuttosto distratti da questioni di lavoro, soldi, o da problemi personali e la complicità di coppia ne sta risentendo molto. Provocazioni in cui non dovete cadere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 maggio 2024: Sagittario

Cari sagittario, tanti pianeti sono per voi in aspetto complice. Volete veder chiaro sul lavoro perchè negli ultimi giorni avete sofferto un pò di delusione, voi volete ora essere gratificati per il vostro impegno. Oggi luna favorevole, siate chiari in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 maggio 2024: Capricorno

Cari capricorno, anche per voi questa giornata del 1 maggio è bella e apre un mese importante per i vostri progetti e per superare delle difficoltà passate. Ora avete le risposte che avete atteso tanto, diffidate dalle persone ambigue.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 maggio 2024: Acquario

Cari acquario, buon 1 maggio anche a voi. Oggi dovete farvene una ragione se in amore ci sono problemi, voi avete tanta voglia di libertà, sia in coppia che sul lavoro, avete bisogno di cambiamento e novità che tra poco vi travolgeranno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 maggio 2024: Pesci

Cari pesci, maggio è il mese giusto per fare scelte importanti, anche per chi vuole un cambiamento sul lavoro e deve farsi avanti in amore. Fate retta alla vostra intuizioni e fate attenzione ai consigli che potrebbero arrivare anche dai vostri sogni.