Paolo Fox, oroscopo di oggi lunedì 10 giugno: le previsioni segno per segno

L'oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 10 giugno. L'astrologo più famoso della televisione, ogni giorno dà le sue previsioni per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco. Le anticipazioni sono raccolte tutte le mattine da Radio Lattemiele che racconta agli appassionati di segni zodiacali come gli astri influiranno sull'andamento della loro giornata. Comunque vada, come consiglia lo stesso Paolo Fox, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile.

Oroscopo Paolo Fox 10 giugno 2024: Ariete (21 marzo - 19 aprile)

É un periodo di sfide per voi e sappiamo quanto ne siate attratti, in qualsiasi momento della vostra vita: secondo Paolo Fox avete finalmente deciso di superare i vostri limiti e di mettervi in gioco pur di cambiare ciò che non vi stava bene, questo atto è il primo passo verso la "rivoluzione". La prima parte di giugno è molto interessante e propizia in questo senso, Venere attiva vi darà una grande mano agevolando i vostri intenti. fate attenzione solo alla Luna contraria che potrebbe creare piccole tensioni ma nulla di ingestibile (anche se potreste dover accettare una contestazione).

Oroscopo Paolo Fox 10 giugno 2024: Toro (20 aprile - 20 maggio)

Siete pronti a vivere nuove emozioni e (come gli amici dell'Ariete) cambiamenti che interessano l'amore: dal 17 giugno tante situazioni torneranno in auge, è vero che Marte entrerà nel segno portando un po' di rabbia ma potreste sfruttare questo campanello d'allarme per liberarvi di ciò che non vi piace più. Qualcuno potrebbe uscire da un gruppo, sia lavorativo che di frequentazioni e uscite, perché si è accorto che qualcuno gli ha parlato dietro o non si è comportato correttamente. Questo è il periodo delle verità scoperte, del mostrare tutte le carte in tavola e tutte le ambiguità finalmente cadranno.

Oroscopo Paolo Fox 10 giugno 2024: Gemelli (21 maggio - 21 giugno)

In arrivo tante occasioni per farvi valere. Il vostro obiettivo, dice Paolo Fox, è sempre quello di innovare, curiosare e magari anche innamorarvi (se siete single), questo cambiamento interiore agevolato dalle stelle vi porterà ad essere meno rigidi nei confronti degli altri e più aperti a nuove possibilità. Favorito chi ha vissuto una separazione, Giove rafforza la creatività e la voglia di buttarsi tutto alle spalle. Questo, inoltre, resta un periodo utile per chi vuole fare un figlio dato che lo stesso Giove rappresenta la fertilità.

Oroscopo Paolo Fox 10 giugno 2024: Cancro (22 giugno - 22 luglio)

Dal 17 giugno Venere entrerà in questo segno agevolando le emozioni d'amore, in ogni caso però non c'è bisogno di aspettare quella data per allargare il giro delle conoscenze: possibili ritorni di fiamma o attrazioni per persone che vi intrigano, proprio ora che avete deciso di non concentrarvi solo sul lavoro ma anche sulle faccende di cuore. La vostra lungimiranza vi permette ora di approfondire discorsi che avevate gestito in maniera superficiale.

Oroscopo Paolo Fox 10 giugno 2024: Leone (23 luglio - 23 agosto)

É il periodo delle vittorie e delle soddisfazioni, già a maggio l'Oroscopo parlava di un'imminente fase di grande successo che infatti si sta concretizzando a giugno. Tutto dipende ovviamente dall'età e dalle circostanze, c'è però chi si è preparato particolarmente per gioire in quest'estate promettente, rimettendo anche in gioco l'amore in modo da sfruttare al massimo una Venere in ottimo aspetto. Chi è rimasto senza passione la troverà presto (a meno che non voglia evitarla), occhio a Marte che rivela una certa ansia da prestazione ma vi attendono nuove sfide che avete buone possibilità di vincere.

Oroscopo Paolo Fox 10 giugno 2024: Vergine (24 agosto - 22 settembre)

Gli ultimi giorni sono stati un po' conflittuali, in generale siete sereni ma dentro di voi permane qualche dubbio: vi siete messi in gioco in situazioni particolari oppure avete avuto un incarico importante, o ancora avete fatto una scelta che vi sta cambiando la vita ma vi tiene ancora in bilico. Chi è sposato o convive con il partner non vuole dare troppo spazio agli obblighi di vita quotidiana perché, inevitabilmente, toglie del tempo al rapporto di coppia. Saturno dissonante, inoltre, parla di avversari o nemici da allontanare il prima possibile.

Oroscopo Paolo Fox 10 giugno 2024: Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)

Cielo frenetico per i nati sotto questo segno, soprattutto chi sta aspettando una risposta o un risultato che potrebbe rappresentare una svolta. Secondo l'oroscopo del giorno di Paolo Fox sono possibili problemi di coppia, oppure c'è un ex che è tornato nella vostra vita o ancora un collaboratore di lavoro non è esattamente dalla vostra parte e questo vi crea ansia; in sostanza il mese di giugno porta qualche conflitto di troppo, cercate di chiarire il prima possibile tutto ciò che non va (appoggiandovi a Giove che porta soluzioni). Dovete mantenere un atteggiamento positivo nei confronti della vita perché alla fine, se vi impegnerete, ne uscirete alla grande.

Oroscopo Paolo Fox 10 giugno 2024: Scorpione (23 ottobre - 21 novembre)

La Luna a favore si scontra con Marte in opposizione: in pratica siete chiamati a riaffermarvi per riabilitare la vostra immagine, dopo un maggio che ha portato qualche fatica in più (una dieta per perdere qualche chilo, un programma ricostituente o situazioni simili). Chi ha fatto dei sacrifici vorrebbe vedere presto qualche risultato, in ogni caso è un periodo di maggior tranquillità riguardo i sentimenti che invece vi avevano fatto penare a maggio. Favorite le attività di coppia o in compagnia di persone piacevoli e che vi vogliono bene.

Oroscopo Paolo Fox 10 giugno 2024: Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)

Troppe opposizioni planetarie in questo periodo, inevitabilmente c'è stato un distacco (anche se lieve) dal partner o dai familiari e dagli amici; forse, spiega Paolo Fox, avete detto una cosa esagerata che vi ha fatto passare dalla parte del torto, in quel caso vi basterà scusarvi e spiegare la situazione per far capire che state vivendo un momento "no". C'è chi vorrebbe avere più riconoscimenti o non sta raccogliendo abbastanza, ora però non è il momento di fare "i conti della serva" ma di concentrarsi sulla seconda parte del mese nella quale potrete spingere per nuovi accordi. Amore tranquillo e sereno, almeno quello.

Oroscopo Paolo Fox 10 giugno 2024: Capricorno (22 dicembre - 19 gennaio)

Preparatevi perché entro metà giugno arriverà una vittoria, la sensazione è nell'aria e ve ne state accorgendo anche voi. Tanti di voi stanno dormendo male per l'ansia ma anche perché hanno tante responsabilità da gestire e non si fidano troppo dell'ambiente in cui vivono, dato il rischio di essere ostacolati o addirittura messi in cattiva luce e "traditi" da qualcuno. Marte in buon aspetto vi regala una grande grinta, con l'atteggiamento giusto ribalterete tutto a vostro favore e vi godrete ancor di più quest'imminente successo.

Oroscopo Paolo Fox 10 giugno 2024: Acquario (20 gennaio - 19 febbraio)

Venere favorevole parla di tempo da dedicare all'amore ma anche di una ribellione che volete far esplodere: da una parte persino chi vive una storia complicata ha voglia di più tranquillità e di deporre "l'ascia di guerra", dall'altra c'è un senso di insoddisfazione con il quale non volete più convivere. All'orizzonte si intravede un buon recupero soprattutto sul lavoro, cambiamenti interessanti e in alcuni casi sostanziali che riscatteranno la noia nella quale state affogando.

Oroscopo Paolo Fox 10 giugno 2024: Pesci (20 febbraio - 20 marzo)

Luna assolutamente favorevole per i Pesci secondo l'oroscopo del giorno di Paolo Fox. Avete attraversato giorni difficili, ma adesso potrai anche staccare la spina e fermarti per un'introspezione interiore o solo per rilassarti e schiarirti le idee. Possibili riavvicinamenti in amore nelle prossime ore, le stelle sono favorevoli e chissà che non torni ad accendersi una scintilla che sembrava ormai bagnata.