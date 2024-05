Oroscopo Paolo Fox oggi 10 maggio 2024, le previsioni segno per segno

Iniziamo questo venerdì scoprendo tutte le previsioni dell'oroscopo Paolo Fox oggi 3 maggio 2024 che tipo di giornata ci aspetta? Quali sono, tra i dodici segni zodiacali, quelli più amati dalle stelle in questo giorno 10 maggio 2024? Per scoprirlo, come sempre, ci affidiamo alle previsioni astrologiche con l'oroscopo di Paolo Fox. L’astrologo più amato dagli italiani, tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati come le stelle influiranno sulla giornata appena iniziata. Ecco dunque le previsioni astrologiche per oggi, venerdì 10 maggio 2024, per tutti i segni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 maggio 2024: Ariete

Cari ariete, buon weekend. Questo venerdì sarà un giornata intensa, questa luna è favorevole e tutto il periodo segna un momento di crescita per voi, per la realizzazione professionale ma anche per la famiglia: positivi e propositivi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 maggio 2024: Toro

Cari toro, oggi sapete finalmente che non tutti i mali vengono per nuocere, e se avete dovuto dire addio a qualcuno ora vi rendete conto che è stata la cosa migliore. Le buone novità non si fermano, fatevi una ragione dei cambiamenti perchè si riveleranno molto positivi, serenità e concretezza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 maggio 2024: Gemelli

Cari gemelli,questa luna nel segno oggi vi mette di ottimo umore, riporta il sorriso e vi dà tanta creatività e dinamismo, e allora approfittatene! Datevi da fare, fatevi notare, sfoggiate il vostro fascino non solo sul lavoro ma sopratutto in amore: sia in un campo che nell'altro possono arrivare novità come accordi ed emozioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 maggio 2024: Cancro

Cari cancro, buon venerdì. Sabato e domenica avrete a farvore il vostro pianeta, la luna, e saranno giornate fantastiche per gli incontri d'amore. Un weekend quindi il vostro che sarà ad alto tasso di romanticismo. Le idee si fanno ogni giorno più chiare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 maggio 2024: Leone

Cari leone, questa giornata parte bene, siete aiutati almeno dalla luna, per il resto il vostro cielo rimane sfidante sui soldi, in amore e in famiglia. Anche la stanchezza si fa sentire tanto, quindi fate sì che il vostro weekend sia nel segno del relax.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 maggio 2024: Vergine

Cari vergine, lieve affaticamento e tensione. Oggi siete un pò nervosi, perchè avete cumulato impegni che non siete riusciti a portare a termine ancora. Il troppo stroppia, ritrovate tranquillità: ne ha bisogno il vostro fisico ma anche il vostro amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 maggio 2024: Bilancia

Cari bilancia, queste stelle diventano sempre più vivaci e positive per voi. L'attività e il lavoro ripartono a breve, intanto ricaricate le batterie e cercate nuovi obiettivi da centrare nella prossima ripartenza. Rinnovamento.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 maggio 2024: Scorpione

Cari scorpione, tante opposizioni planetarie, anche oggi, vi appesantiscono la giornata. C'è tanta fatica e nervosismo in questo cielo, il fisico paga pegno e anche l'umore. Staccate dalle situazioni complesse in cui siete immersi, il weekend è fatto anche per questo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 maggio 2024: Sagittario

Cari sagittario, questa luna opposta vi fa scalpitare, volete vincere ancora, siete insofferenti e in competizione anche con voi stessi ma oggi è il momento di rilassarvi, avete già pensato alle vacanze? Dovreste.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 maggio 2024: Capricorno

Cari capricorno, questo cielo invita alla riflessione anche se il più è fatto, solo i dettagli dei vostri piani di conqueista sono da limitare, ma ormai nessuno può fermarvi: siete proiettati verso il successo, sopratutto sul lavoro. Amore in recupero.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 maggio 2024: Acquario

Cari acquario, l'amore soffre di un momento di stress: le vostre preoccupazioni tolgono linfa alle questioni di cuore, non buttate tutto all'aria per la vostra insofferenza, potreste pentirvene, anche perchè a breve le stelle vi faranno ripartire.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 maggio 2024: Pesci

Cari pesci,questa luna porta qualche malumore e qualche acciacchetto, quindi oggi sarà una giornata così così, ma guardate alla quadro più ampio e vedrete questo cielo bellissimo che vi spinge a valutare nuovi progetti. Potete crescere molto anche in ottica 2025.