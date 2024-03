Oroscopo Paolo Fox oggi 10 marzo 2024, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro. Cosa dice l'oroscopo per oggi, domenica 10 marzo 2024 di Paolo Fox? l' astrologo più famoso della televisione, ogni giorno dà le sue previsioni per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco. Le anticipazioni sono raccolte tutte le mattine da Radio Lattemiele che racconta agli appassionati di segni zodiacali come gli astri influiranno sull'andamento della loro giornata. Scopriamo dunque il cielo e le stelle secondo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 10 marzo 2024. E ricordate, comunque vada, come consiglia lo stesso Paolo Fox, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 marzo 2024: Ariete

Cari ariete, buona domenica. Rinnovi, contratti da firmare, condizioni da discutere, miglioramenti da chiedere, diciamola tutta: voi siete persone estremamente pratiche e va bene l'amore, il romanticismo e le passioni, ma voi siete gente d'azione e siete già di nuovo in cerca di sfide per mettervi alla prova.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 marzo 2024: Toro

Cari toro, c'è ancora qualche attrito che segna questo vostro cielo, d'altronde Giove nel vostro segno è sicuramente una marcia in più ma rappresenta anche la necessità di mettere ordine, ma molto dipende da ciò che si è fatto nel passato. Se sono state prese decisioni sbagliate ora avete la preziosa occasione di ritornare sui vostri passi, se invece le scelte sono state giuste arriveranno conferme. Lunedi si migliora.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 marzo 2024: Gemelli

Cari gemelli, se c'è una storia che non funziona è questo il momento in cui non potrete più evitare di fare il punto della situazione. Nelle coppie di lunga data si sono già manifestati importanti segnali di stanchezza e ora c'è bisogno di chiarirsi e affrontare con calma la situazione, partendo dai non detti. Anche il fisico è un pò giù, siete sottotono,se ci sono tagli necessari da fare accettatelo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 marzo 2024: Cancro

Cari cancro, questa venere che arriva domani in pesci è veramente bellissima e spingerà tanto l'amore per voi, ma venere non rappresenta belle notizie solo per l'amore: anche per la creatività sul lavoro arriverà una preziosa marcia in più, così anche nel rapporto con gli altri, insomma, se saprete giocare bene le vostre carte sicuramente vi farete notare. Periodo fertile: se volete figli potete iniziare a metterli in cantiere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 marzo 2024: Leone

Cari leone, avete a che fare con una persona molto esigente, questa venere che tra qualche ora cambia vi ha portato diverse difficoltà nelle ultime settimane e in alcuni casi è stato un vero e proprio terremotro che si lascia ora dietro le macerie. E' possibile che siate molto stanche e provati da una crisi di coppia, ma prima di lasciare il certo per l'incerto riflettete molto bene.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 marzo 2024: Vergine

Cari vergine, in questa domenica di marzo fate una cosa importante: abbracciate chi amate. Non c'è disputa, tempesta o aria di crisi in coppia, ma c'è molto scontento perchè ultimamente pensate troppo al lavoro e l'amore ne ha risentito, ora dovete farvi perdonare. Basta scaricare ansie e preoccupazioni su chi vi sta accanto. Oggi accuserete un pò la stanchezza: relax.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 marzo 2024: Bilancia

Cari bilancia torna piano piano la forza, siete in recupero ma avete bisogno di circondarvi sempre di persone solidali, complice, non solo in amore e nei rapporti personali, ma anche sul lavoro avete bisogno di persone affidabili, il problemaè che state sperimentando ultimamente cocenti delusioni e vi siete resi conto che c'è anche chi vi rema contro. Se avete una questione legale aperta, chiudetela appena possibile.,

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 marzo 2024: Scorpione

Cari scorpione, in questi giorni diventano veramente importanti i sentimenti, compresi gli incontri occasionali, infatti saranno addirittura possibili i colpi di fulmine ma sopratutto bellissima venere che da domani arriva in pesci se la gode chi ha già un amore, anche oggi però è una giornata che vi regala, con questa splendida luna intuizioni importanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 marzo 2024: Sagittario