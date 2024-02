Paolo Fox, l'oroscopo di oggi domenica 11 febbraio 2024: le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro. Cosa dice l'oroscopo per oggi, domenica 11 febbraio? Paolo Fox, l'astrologo più famoso della televisione, ogni giorno dà le sue previsioni per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco. Le anticipazioni sono raccolte tutte le mattine da Radio Lattemiele che racconta agli appassionati di segni zodiacali come gli astri influiranno sull'andamento della loro giornata. Comunque vada, come consiglia lo stesso Paolo Fox, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile.

Oroscopo Paolo Fox 11 febbraio 2024: Ariete

La settimana che sta finendo è stata stancante. Per fortuna arriva la domenica durante la quale potete rilassarvi comodamente. I pianeti sono dalla vostra parte e favoriranno la vostra ripresa a livello fisico e psicologico. Da risolvere alcuni problemi legati agli ultimi mesi ma il vigore non mancherà, datevi da fare.

Oroscopo Paolo Fox 11 febbraio 2024: Toro

Evitate di girare intorno ai discorsi e cercate di arrivare dritti al punto, le persone vi preferiscono decisi. Questo vale sia in amore che sul lavoro. Dite con esattezza quello che volete e quello che non vi sta bene e vedrete come tutto si sistemerà. State comunque vivendo un periodo importante in cui non potete permettervi di sorvolare su questioni delicate.

Oroscopo Paolo Fox 11 febbraio 2024: Gemelli

Vi sentite nervosi e questo rischia di farvi alzare un polverone anche per futili questioni che invece si risolverebbero in poco tempo. Non esagerate con le reazioni e imparate ad ascoltare gli altri. Se state pensando di lanciarvi in un progetto al quale state lavorando da parecchio tempo potrebbe essere arrivato il momento giusto.

Oroscopo Paolo Fox 11 febbraio 2024: Cancro

I pianeti in opposizione hanno terminato la loro influenza negativa e ora tutto dovrebbe iniziare a girare per il verso giusto. Dovrete avere coraggio a ripartire dopo questo momento no, ma il vostro carattere forte vi aiuterà a prendere le decisioni migliori.

Oroscopo Paolo Fox 11 febbraio 2024: Leone

Lo stress accumulato in questi giorni vi sta mettendo a dura prova. Evitate però che riesca a sconvolgere i piani che avete in mente per domenica. Godetevi la giornata insieme alla persona che amate e la famiglia. Anche a lavoro imparate a rilassarvi e anche chi vi sta attorno si rilasserà.

Oroscopo Paolo Fox 11 febbraio 2024: Vergine

Le stelle vi sorridono in questo weekend e vi riscatterete dopo un periodo dove ci sono state più ombre che luci. Vi sentite in grado di smuovere il mondo con le vostre azioni e coinvolgete le persone che più vi stanno a cuore. Attenzione però agli improvvisi dietro l'angolo che potrebbero mettervi il bastone tra le ruote.

Oroscopo Paolo Fox 11 febbraio 2024: Bilancia

Un passato che vi ha creato non pochi problemi potrebbe bussare di nuovo alla vostra porta. Siate bravi a richiuderla subito e a concentrarvi sul presente. I pianeti sono dalla vostra parte e chi aspetta buone notizie per quanto riguarda i sentimenti sarà accontentato.

Oroscopo Paolo Fox 11 febbraio 2024: Scorpione

Troppo spesso siete stati messi in secondo piano. È arrivata l'ora di "ribellarvi" e dire la vostra e pazienza se non verrete capiti. Meritate di stare sullo stesso piano degli altri. A volte vi preoccupate troppo per gli altri e poco per voi, imparate a essere anche un pochino egoisti che male non fa mai.

Oroscopo Paolo Fox 11 febbraio 2024: Sagittario

Difficilmente cambiate le vostre idee ma evitate di impuntarvi sempre sulle vostre condizioni e imparate ad aprirvi agli altri, il vostro umore ne beneficerà. Avete un forte desiderio di libertà e, purtroppo, anche la voglia di rischiare l’impossibile anche se magari non è neanche necessario. Pensate bene prima di prendere decisioni affrettate.

Oroscopo Paolo Fox 11 febbraio 2024: Capricorno

Sentite il peso delle responsabilità e questo vi sta portando a essere troppo nervosi in questo periodo. In amore imparate a lasciare correre le discussioni futili e concentratevi sul futuro che avete davanti a voi. Anche a lavoro è il momento di guardare avanti e iniziare a fare progetti seri.

Oroscopo Paolo Fox 11 febbraio 2024: Acquario

Vi piace tenere i piedi ben saldi per terra ma a volte è lecito volare con la fantasia e pensare in grande. Non è sempre facile lasciare il certo per l'incerto ma a volte è proprio quello che serve per dare una svolta alla vostra vita. Attenzione però a non fare il passo più lungo della gamba, ponderate bene prima di decidere.

Oroscopo Paolo Fox 11 febbraio 2024: Pesci

Le stelle favorevoli vi aiuteranno a gestire bene la quantità di mole di lavoro che vi si presenta davanti. Armatevi di pazienza e tenete lontani la fretta. Tenete a bada anche le malinconie e il pessimismo, non è proprio il caso di buttarsi giù visto che potrete ottenere parecchio da questo periodo.