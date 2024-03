Oroscopo Paolo Fox oggi 11 marzo 2024, le previsioni segno per segno

Cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per oggi 11 marzo 2024? Cosa c’è da aspettarsi, per i dodici segni zodiacali, in questo inizio di nuova settimana? Il lunedì sarà più faticoso per qualcuno e più fortunato per qualcun altro, ma quali sono i segni che in questo momento godono del maggiore favore delle stelle? Scopriamolo con le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Paolo Fox per oggi, lunedì11 marzo 2024, in onda tutte le mattine, sulle frequenze di Radio Lattemiele. Ed ecco, segno per segno, le previsioni della giornata. E, come sempre, tenete bene a mente il prezioso consiglio dell’astrologo più seguito d’Italia: leggete e poi, non credete ma verificate! E ora scopriamo nel dettaglio cosa ci riservano le stelle secondo Paolo Fox per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 marzo 2024: Ariete

Cari ariete, buon inizio di settimana. Mercurio è nel vostro segno come anche la luna, oggi siete veramente un fiume in piena: avete voglia di agire, frenesia di arrivare, fare una scelta importante. Sfruttate questa bellissima giornata per iniziare a centrare gli obiettivi che vi siete prefissati.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 marzo 2024: Toro

Cari toro, marzo è un mese di verifiche e revisioni. Un momento molto importante di cui dovete fasre tesoro per fare ordine nella vosta vita: mettete a posto i conti, entro maggio molte soluzioni arrivano. Questo è anche un periodo creativo, in amore pian piano farete mosse migliori.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 marzo 2024: Gemelli

Cari gemelli, valutate l'amore per quello che è, non pensate che tutti gli amori siano per forza burrascosi e complicati, questa venere mette alla prova i vostri rapporti :voltate pagina se le vostre storie sono alla frutta. Questo aspetto astrologico un pò complicato per qualche settimana porta dubbi e stress.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 marzo 2024: Cancro

Cari cancro, le stelle parlano d'amore per voi, ma scegliete bene, non fatevi affascinare da persone sfuggenti o addirittura inafferrabili, puntate alla concretezza: avete bisogno di stabilità. In passato avete affrontato problemi di coppia, e sapete bene che se c'è noia anche la passione svanisce, ma tutto si può recuperare se volete, da oggi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 marzo 2024: Leone

Cari leone, mercurio e luna favorevoli, questa è veramente un' ottima giornata per tutto: per le idee, i soldi, per farvi avanti sul lavoro, insomma c'è solo una cosa che proprio dovete fare oggi: datevi da fare. L'amore con questa venere non più contraria piano piano riprende a funzionare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 marzo 2024: Vergine

Cari vergine, dovete fare tante cose, avete tanti impegni, ma nell'aria e nella vostra testa c'è anche perecchia confusione. Basta pianificare tutto nei dettagli: la cosa migliore da fare per voi in questo momento è quella di accettare la vita come viene, giorno dopo gionro. Carpe diem e fatalismo in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 marzo 2024: Bilancia

Cari bilancia, a inizio febbraio ci sono state veramente troppe complicazioni, qualcuno vi ha messo il bavaglio, ora siete decisi a parlare, forse anche troppo, ma la verità è che sei stato compresso per molto tempo e ora non ce la fate più e siete pronti a farvi sentire.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 marzo 2024: Scorpione

Cari scorpione, può l'amore finire da un giorno all'altro? Molti da oggi troveranno buone idee, compresa una soluzione a una crisi di coppia vissuta nelle ultime settimane, recupero di sentimenti ma anche bellissimi nuovi incontri, sono queste le promesse di venere in pesci per voi. Datevi da fare sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 marzo 2024: Sagittario

Cari sagittario,la fine di un amore può essere anticipato da sensazioni particolari: insofferenza, noia, vogla di mettere una distanza con l'altro. Queste stelle mettono in discussione i vostri rapporti, quindi cercate di gestire al meglio la situazione: no ai sospetti, no alle negazioni, no alla gelosia. Più che crisi,è un momento di revisione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 marzo 2024: Capricorno

Cari capricorno, venere da oggi vi vuole di nuovo concentrati non solo sul lavoro ma anche sull'amore. Le coppie solide e i rapporti di lunga data vivranno un momento ottimo. Se volete recuperare un rapporto andato in crisi, ora potete. Dal punto di vista economico attenzione ai troppi soldi che se ne vanno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 marzo 2024: Acquario

Cari acquario,venere esce dal segno ma vi lascia più ottimisti. L'amore non subirà particolari contraccolpi, attenzione solo al rischio gelosia, sopratutto con leone e scorpione. Progetti nati negli ultimi mesi sono da una parte allettanti ma dall'altra anche rischiosi e vi creano tanti dubbi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 marzo 2024: Pesci

Cari pesci, che dire?questa parte di marzo è decisiva per gli accordi di lavoro, i contratti, le proposte, ma anche per l'amore da oggi con venere, e in generale per tutti i rapporti, per esempio miglioreranno sicuramente le questioni di famiglia che tanto vi hanno preoccupato ultimamente.