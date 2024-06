Paolo Fox, oroscopo di oggi mercoledì 12 giugno: le previsioni segno per segno

L'oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 12 giugno. L'astrologo più famoso della televisione, ogni giorno dà le sue previsioni per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco. Le anticipazioni sono raccolte tutte le mattine da Radio Lattemiele che racconta agli appassionati di segni zodiacali come gli astri influiranno sull'andamento della loro giornata. Comunque vada, come consiglia lo stesso Paolo Fox, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile.

Oroscopo Paolo Fox 12 giugno 2024: Ariete (21 marzo - 19 aprile)

Siete determinati e concentrati sul lavoro, volete correre spediti verso il successo e questo cielo estivo vi favorirà senz'altro; aspettatevi una chiamata improvvisa e, finalmente, un bel premio per tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare fino a questo punto. Restano aperti alcuni contenziosi che riguardano questioni nate negli anni passati, fatevi consigliare bene! In amore le coppie in crisi devono essere caute e non forzare la mano fino al 17, i single invece sono un po' troppo diffidenti perché entrano ora nella “fase dei ripensamenti”.

Oroscopo Paolo Fox 12 giugno 2024: Toro (20 aprile - 20 maggio)

Con queste stelle potreste fare qualsiasi cosa, soprattutto agire con grande decisione e risolvere qualche bega di tipo lavorativo! I più conservatori e abitudinari di voi sono rimasti spiazzati da alcuni cambiamenti, dopo il caos però tornerà la tranquillità (non prima del 17 giugno). Si sta risvegliando anche l'amore con nuovi interessi e occasioni interessanti per i single, già domenica 16 sarà indicativa in tal senso: non chiudetevi in casa e frequentate più persone possibili!

Oroscopo Paolo Fox 12 giugno 2024: Gemelli (21 maggio - 21 giugno)

Il Sole, Mercurio, Giove e Venere nel segno porteranno tante novità soprattutto sul lavoro, con tutti questi pianeti a favore sarà impossibile non vivere cambiamenti positivi! Un desiderio si sta finalmente per realizzare o, almeno, c'è più voglia di mettersi in gioco sfruttando quella creatività che spesso vi ha portato lontano. Anche l'amore è più emozionante, non devono temere nulla nemmeno coloro che hanno avuto qualche battibecco o che a breve dovranno affrontare discorsi importanti. Possibili dentro o fuori definitivi, ma anche qui si riveleranno una liberazione!

Oroscopo Paolo Fox 12 giugno 2024: Cancro (22 giugno - 22 luglio)

É un periodo di tensioni, discussioni e nervosismo, soprattutto in casa, e questo non va bene: se qualcosa, di recente, ha incupito il vostro umore cercate di non alimentare polemiche e di resistere almeno fino al 17 giugno. Si tratta di ritrovare un minimo di tranquillità, anche se purtroppo quando sietein questo stato dite cose di cui poi vi pentite subito dopo (quando magari, però, è troppo tardi). Rimandate incontri “particolari” ed evitate sia gli scontri diretti che i “dentro o fuori”.

Oroscopo Paolo Fox 12 giugno 2024: Leone (23 luglio - 23 agosto)

Ora possono arrivare chiamate importanti, quelle che aspettate da un po' e che vi cambierebbero parecchio la vita! Periodo interessante per chi ha in mente una sfida e vuole vincerla, ecco perché dovrete tenere carico e acceso il telefono. Qualcuno potrebbe anche, più semplicemente, ricevere una notizia piacevole che allieterà la giornata e (perché no?) tutta la settimana. Ottime idee da maturare, incontri validi e favoriti anche gli spostamenti grazie ad una splendida Venere; ne beneficia anche l'amore che, proprio in questo mese, torna protagonista delle vostre vite!

Oroscopo Paolo Fox 12 giugno 2024: Vergine (24 agosto - 22 settembre)

La Luna nel segno vi spinge verso un momento migliore, quello del riscatto dopo un inizio di giugno non semplice; state recuperando le redini della vostra vita, avendo più certezze sul lavoro e la consapevolezza di un imminente cambiamento in positivo (magari una proposta allettante). A volte accettare un trasferimento può risultare difficile ma cercate di mettere da parte gli scetticismi, anche se effettivamente tanto dipende dall'età… Gli amori che nascono in questo periodo, intanto, sono più duraturi: particolari confidenze in vista con Cancro e Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox 12 giugno 2024: Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)

Anche voi, come tanti segni dello Zodiaco, in questo giugno state vivendo trasformazioni, cambiamenti e rivoluzioni; è tutto positivo però perché Giove in ottimo aspetto vi favorisce sul lavoro e tutela le vostre finanze! É vero che per completare un progetto servirebbero più soldi, a quel punto si dovrà vendere qualcosa per racimolare il denaro che serve. In tanti si stanno chiedendo se l'amore che stanno vivendo sia quello giusto, invece chi ha chiuso una storia da poco (ma dopo tante ansie) sta finalmente trovando un equilibrio nella sua vita!

Oroscopo Paolo Fox 12 giugno 2024: Scorpione (23 ottobre - 21 novembre)

Entrate in una fase decisiva, importante, potente! Il mese di giugno porterà soddisfazioni, anche se magari qualcuno potrebbe dover aspettare fino all'ultimo giorno per gioire… Entro l'autunno buone notizie per chi ha un'attività in proprio! Chi è stato male sta recuperando alla grande, anche grazie a una dieta che sta dando grandi risultati. L'amore chiama e voi dovrete rispondere, entro fine mese vivrete momenti molto passionali purchè però non affrontiate ogni cosa come una sfida!

Oroscopo Paolo Fox 12 giugno 2024: Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)

Siete ancora parecchio contrariati per quello che è accaduto di recente, soprattutto ad inizio mese è successo qualcosa che vi ha destabilizzato! Qualcuno sta portando avanti un progetto oneroso e impegnativo e quando l'organizzazione non è perfetta si rischia di andare in difficoltà. La tensione si sta facendo sentire, soprattutto nei rapporti con chi vi sta attorno, resistete almeno fino a fine mese perché da quel momento in poi sarà possibile perseguire nuovi ideali. Venere opposta dice che l'amore è lontano, che cercate nuovi spazi o che pur amando una persona al momento avete altre priorità!

Oroscopo Paolo Fox 12 giugno 2024: Capricorno (22 dicembre - 19 gennaio)

La vostra determinazione vince sempre, in questo momento dovete solo chiedere di fare le cose che vi interessano di più! Dal 17 in poi sarete un po' stanchi, d'altronde siete reduci da un periodo polemico e agitato ma non temete perché i vostri sforzi saranno ripagati molto presto da un buon successo! Attenzione nei legami in crisi da tempo, anche qui ci vorrà pazienza perché poi l'ultima settimana di giugno porterà chiarimenti nei rapporti e vi farà sentire meglio.

Oroscopo Paolo Fox 12 giugno 2024: Acquario (20 gennaio - 19 febbraio)

Venere in posizione attiva vi fa partire alla grande, Oroscopo vincente per quanto riguarda l'umore e la creatività! Torna la voglia di mettersi in gioco, di inventare qualcosa di nuovo e di portare quest'innovazione non solo nelle vostre vite ma anche in quelle degli altri. Dopo un periodo cupo avete diritto a qualcosa di più, siete decisamente in credito con le stelle e il fine settimana porterà qualcosa in più. In amore, se da tempo non avete trovato nessuno avreste la tentazione di avvicinarci anche a persone molto diverse da voi ma non fatelo!

Oroscopo Paolo Fox 12 giugno 2024: Pesci (20 febbraio - 20 marzo)

Ennesima giornata sotto tono, per avere qualche conferma dovrete aspettare la prossima settimana e avere ancora un po' di pazienza! Ultimamente vi sentite critici, polemici e un po' crudi, tutto questo vi stanca particolarmente e vi fa arrivare esausti a fine giornata. Non riversate questa tensione sull'amore, è vero che questo non è un periodo semplice ma sarà necessario avere più autocontrollo. Chi ha un sentimento avrà modo di rafforzarlo e rinnovarlo da dopo il 17, chi è single invece non deve abbattersi perché le cose possono cambiare da un giorno all'altro!