L'oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 13 giugno. L'astrologo più famoso della televisione, ogni giorno dà le sue previsioni per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco. Le anticipazioni sono raccolte tutte le mattine da Radio Lattemiele che racconta agli appassionati di segni zodiacali come gli astri influiranno sull'andamento della loro giornata. Comunque vada, come consiglia lo stesso Paolo Fox, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile.

Oroscopo Paolo Fox 13 giugno 2024: Ariete

Sarà una giornata dove sarete impegnati a cominciare a pianificare il lavoro per l’estate, perché avete ottime possibilità di conseguire buoni risultati, secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Le questioni legali rimaste irrisolte riguardano problemi se sono usciti fuori negli ultimi anni. Cercate un compromesso o di accelerare comunque per risolvere le varie situazioni pendenti. Non trascurate la vostra forma fisica.

Oroscopo Paolo Fox 13 giugno 2024: Toro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox questa è una settimana importante per compiere scelte non solo creative ma anche alquanto audaci. Dal 17 giugno sarete più tranquilli. Buone notizie in campo sentimentale, le coppie solide si confermano tali con qualche sorpresa piacevole in più. Le coppie nate da poco stanno per iniziare una fase più promettente. Le stelle potrebbero offrire un’opportunità speciale per incontrare alcuni single domenica prossima.

Oroscopo Paolo Fox 13 giugno 2024: Gemelli

E’ giunto il momento di smuovere qualcosa. Con un cielo del genere anche i desideri più importanti possono venire esauditi. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, anche in amore inizia una fase promettente. Le coppie che hanno avuto forti discussioni, divergenze, ma non crisi vere e proprie, riusciranno a metterci una pietra sopra. Bisogna essere più comprensivi e meno egoisti. Per i cuori solitari ci sono buone possibilità di incontrare persone interessanti.

Oroscopo Paolo Fox 13 giugno 2024: Cancro

Prima del 17 giugno dovreste prestare attenzione ai vostri rapporti con gli altri, in particolare nelle relazioni con i membri della famiglia. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, quello che potresti fare è controllare gli sbalzi d’umore. Sarebbe una scelta saggia rimandare gli incontri più delicati e difficili e le spiegazioni complesse alla prossima settimana.

Oroscopo Paolo Fox 13 giugno 2024: Leone

D’ora in poi potete aspettarvi solo cose meravigliose, come telefonate fantastiche e ottime notizie. Nei prossimi giorni ci saranno tante idee interessanti, potrete incontrare persone che avranno un certo peso nel vostro futuro. Tornano a farsi sentire le emozioni. Le coppie sbloccheranno una situazione rimasta in stallo, mentre i single incontreranno persone intriganti.

Oroscopo Paolo Fox 13 giugno 2024: Vergine

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, giovedì la Luna sarà nel vostro segno, ciò significa che sarete energici con tanta voglia di fare. La seconda metà del mese porterà grandi novità e grandi idee, non fatevi sfuggire opportunità importanti. Sono favoriti i nuovi incontri specialmente con il Capricorno e il Cancro. Qualche coppia potrebbe discutere a causa di un trasferimento, di un trasloco.

Oroscopo Paolo Fox 13 giugno 2024: Bilancia

Quando Giove è attivo nel vostro segno, si verificano grandi cambiamenti, profondi e radicali. Sarà facile ottenere ottime informazioni, novità importanti, opportunità di lavoro. Le persone hanno bisogno di trovare più soldi per compiere un progetto a cui tengono molto, che si tratti di andare a vivere da soli o di cambiare città. Ci saranno soluzioni efficaci per l’amore.

Oroscopo Paolo Fox 13 giugno 2024: Scorpione

Paolo Fox vi esorta a fidarvi, prima della fine di giugno vi arriveranno risposte, soluzioni e soprattutto le soddisfazioni che meriti da tempo. Maggio è stato il mese che vi ha messo a dura prova dal punto di vista professionale e personale. In autunno i liberi professionisti avranno belle soddisfazioni. Ma esiste anche l’amore, ed è proprio lui che tornerà in auge.

Oroscopo Paolo Fox 13 giugno 2024: Sagittario

Il mese di giugno è iniziato in maniera molto pesante per molti di voi, ma pian piano state recuperano la migliore forma. Forse siete voi che state riflettendo sull’andamento del vostro rapporto di coppia. Vorreste uscire dal solito tran tran per vivere nuove esperienze e allargare i vostri orizzonti. Ma non sempre questo è possibile. Non conviene però fare passi azzardati come quello che potrebbe portarvi all’interno di una dinamica di storie parallele. Nel lavoro ci sono ancora opposizioni planetarie che frenano i vostri progetti.

Oroscopo Paolo Fox 13 giugno 2024: Capricorno

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarà una giornata da cui partire per allentare lo stress arrivato al limite. Basta fissarsi su questioni, persone e situazioni poco importanti, dovete concentrarvi sulle cose e persone che amate di più. Poiché dopo il 17 inizierete a stancarvi di più, lo stress tornerà ad aumentare nel tempo. La fine di giugno prevede importanti chiarimenti per le coppie che da un po’ di tempo erano in disaccordo.

Oroscopo Paolo Fox 13 giugno 2024: Acquario

State vivendo una situazione astrologica in amore vincente. Brillate anche per creatività, progetti nuovi e idee. Tutto questo arriva dopo un periodo di estrema debolezza, ma finalmente ne siete fuori e ora avete solo voglia di tornare in pista. Siete attesi da un fine settimana intrigante, in cui avrete dei benefici, e vivrete delle emozioni ormai dimenticate quanto inaspettate.

Oroscopo Paolo Fox 13 giugno 2024: Pesci

Paolo Fox prevede una giornata sottotono, colpa della Luna in opposizione. Prima del 17 giugno le cose rimarranno così. Quindi, dovete prestare attenzione nei rapporti con gli altri, osservare chi vi circonda, è una condizione per cui serve pazienza. La tensione che state accumulando per nessun motivo dovete riversarla in amore, che è l’unica cosa che gira per il verso giusto. La seconda metà di giugno potrebbe regalare incontri interessanti per i single.

fonte: Centro Meteo Italiano