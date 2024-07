L'oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato13 luglio. L'astrologo più famoso della televisione, ogni giorno dà le sue previsioni per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco. Le anticipazioni sono raccolte tutte le mattine da Radio Lattemiele che racconta agli appassionati di segni zodiacali come gli astri influiranno sull'andamento della loro giornata. Comunque vada, come consiglia lo stesso Paolo Fox, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile.

Oroscopo Paolo Fox 13 luglio 2024: Ariete (21 marzo - 19 aprile)

Arrivano giornate particolari per voi, reduci da un fine settimana stressante fatto di tante responsabilità e di obblighi. Siete comunque afflitti da un cielo impegnativo che vi stanca (a tratti vi snerva anche), tra l'altro non potete neanche riposare più di tanto perché state portando avanti diverse cose contemporaneamente. Cercate di resistere e magari provare ad organizzarvi meglio, trovare un equilibrio diverso. In amore avete voglia di gratificarvi e fare lo stesso con il partner, vi aiuterà Venere in transito nel vostro segno.

Oroscopo Paolo Fox 13 luglio 2024: Toro (20 aprile - 20 maggio)

Anche voi, come gli amici del Toro, dovrete tenere i nervi saldi questo weekend: a livello familiare ci sono già state delle incomprensioni, seppur magari piccole, e in amore non sembrano arrivare grandi soluzioni. Tuttavia mettere il muso non servirà a niente, bisognerà reagire e tirar fuori l'orgoglio per uscire da questa situazione, in vista di un agosto decisamente più appassionato. Il mese di luglio, invece, vi obbliga a sistemare contenziosi economici e lavorativi.

Oroscopo Paolo Fox 13 luglio 2024: Gemelli (21 maggio - 21 giugno)

Venere favorevole e Giove attivo vi spingono a vivere l'amore con spensieratezza, a breve arriverà anche Marte a donarvi energie in più. Questo cielo, dice l'oroscopo del giorno di Paolo Fox, vi invita all'azione, alla progettazione, al darvi da fare per cambiare una situazione che non vi piace o accelerare verso un traguardo. D'altronde non state mai fermi e riempite la vostra vita di cose da fare, tra queste ci sarà anche qualche questione da risolvere. Non mancano di certo gli stimoli dal punto di vista mentale e creativo, all'orizzonte si intravedono risorse igliori e incontri validi.

Oroscopo Paolo Fox 13 luglio 2024: Cancro (22 giugno - 22 luglio)

Ci sono momenti in cui pensate di non ricevere abbastanza o in cui vi sentite insoddisfatti, quasi incompiuti. La Luna dissonante sta alterando tali emozioni proprio in questi giorni, sarebbe opportuno farsi scivolare le cose addosso e non lasciarsi trasportare da queste sensazioni negative. Si tratta di tensioni passeggere superabili, in ogni caso meglio non "accendere la miccia della provocazione" in amore e aspettare almeno la giornata di domenica per parlare di sentimenti. É tempo di dedicarsi ad un bel progetto o a un'idea nuova.

Oroscopo Paolo Fox 13 luglio 2024: Leone (23 luglio - 23 agosto)

Iniziare a fare bei progetti ora non è difficile (oltre che consigliato) grazie a Venere, Marte e Giove favorevoli: sta per arrivare in supporto anche il Sole, nel vostro spazio zodiacale a partire dal 22 luglio, pronto a portarvi ancor più energia. Cercate di vivere ogni situazione con positività e ottimismo, suggerisce Paolo Fox, perchè non avete davvero nulla da temere. Attenzione ai sentimenti perché qualcuno potrebbe addirittura innamorarsi in questo fine settimana; organizzate incontri (o partecipate) e pianificate una spensierata esperienza passionale, non solo per i single ma anche con il partner..

Oroscopo Paolo Fox 13 luglio 2024: Vergine (24 agosto - 22 settembre)

Giove dissonante può aver provocato spese impreviste per la casa, per i figli o riguardo un trasferimento: sicuramente avete bisogno di guadagnare di più, osservando le stelle dell'autunno emerge che la Vergine è tra i segni più attivi dello Zodiaco quindi avrete sicuramente le vostre occasioni. Dovrete solo stare attenti agli investimenti sbagliati e a valutare bene ogni uscita. L'amore invece è protagonista, le coppie che vogliono sposarsi oppure che stanno pensando a una convivenza o a un figlio saranno le più forti.

Oroscopo Paolo Fox 13 luglio 2024: Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)

Questo è il momento perfetto per chi vuole fare nuove conoscenze, intraprendere qualche viaggio o fare progetti in vista di un successo o di un bel recupero autunnale. Questo weekend, inoltre, potrà far rinascere un sentimento e farvi capire che si può ripartire dopo qualsiasi fallimento, anche una separazione dolorosa o una rottura dopo anni di relazione. Evitate qualsiasi strascico di malinconia che vi limiti nel vivere belle emozioni, i single in particolare dovranno darsi da fare in questo fine settimana.

Oroscopo Paolo Fox 13 luglio 2024: Scorpione (23 ottobre - 21 novembre)

La Luna in posizione interessante disegna un bel weekend, perfetto soprattutto per pensare a nuove opportunità e nuovi progetti da fare al più presto (soprattutto se si è reduci da una crisi). Agosto, tra l'altro, secondo Paolo Fox si rivelerà un mese migliore rispetto a luglio riguardo i sentimenti e vi permetterà di fare scelte importanti senza sbagliare. Favorite le buone idee e le intuizioni che non vanno mai chiuse in un cassetto. Lunedì giornata premio con la Luna nel segno, utile per proporsi al meglio.

Oroscopo Paolo Fox 13 luglio 2024: Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)

Alcuni di voi hanno fatto scelte importanti nelle ultime settimane, altri invece stanno sistemando questioni soprattutto sentimentali (come storie ufficiose da trasformare in ufficiali). É giunto il momento di acquisire certezze, anche se di solito amate le sorprese e l'imprevedibilità, e anche i più rivoluzionari si riscopriranno a tratti conservatori data la situazione. Giove in opposizione, inoltre, vi chiede di valutare bene le vostre capacità e di non strafare o accettare cose più grandi di voi.

Oroscopo Paolo Fox 13 luglio 2024: Capricorno (22 dicembre - 19 gennaio)

Siete tranquilli e sereni in questo periodo, tuttavia sentite che c'è qualcosa che non va: razionalità e saggezza potrebbero venir meno, qualche malinteso rischia di emergere pericolosamente mettendo a repentaglio la calma e la tenuta di un rapporto. Attenzione anche a pettegolezzi e gossip, che voi odiate ma nei quali potreste ritrovarvi per qualche motivo. Siete un po' in debito di energie ma resistete fino a domenica, giornata in cui si sistemerà tutto.

Oroscopo Paolo Fox 13 luglio 2024: Acquario (20 gennaio - 19 febbraio)

Se qualcosa non vi sta più bene, vi innervosisce, vi agita e vi limita dovete parlare e ribellarvi se necessario. É il momento di passare dalle parole ai fatti, dice suggerisce Paolo Fox, di invertire una tendenza che vi vede soffrire, stare male o almeno essere insofferenti. Allargate il giro delle conoscenze e delle amicizie, se avete un'attività in proprio provate ad instaurare qualche partnership con altre aziende. Non dovete aver paura dei cambiamenti perché dietro la chiusura di un'esperienza ci sono sempre nuove possibilità, tra l'altro Giove e Marte vi proporranno nuovi ruoli o mansioni entro fine luglio.

Oroscopo Paolo Fox 13 luglio 2024: Pesci (20 febbraio - 20 marzo)

In amore le cose rischiano di naufragare ma il mese di luglio, con le emozioni brillanti che porta, vi aiuterà a raddrizzare il timone e mettervi alle spalle un giugno complicatissimo dal punto di vista sentimentale. La Luna e il Sole in buon aspetto vi permetteranno, nelle prossime 48 ore, di chiarire situazioni rimaste in sospeso, sia nella coppia che in generale nella vita. Le storie che non supereranno il "test" di luglio (ovvero quelle più critiche) potrebbero arrivare alla chiusura ad agosto.

fonte: Centro Meteo Italiano