Paolo Fox, oroscopo di oggi venerdì 14 giugno: le previsioni segno per segno

L'oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 14 giugno. L'astrologo più famoso della televisione, ogni giorno dà le sue previsioni per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco. Le anticipazioni sono raccolte tutte le mattine da Radio Lattemiele che racconta agli appassionati di segni zodiacali come gli astri influiranno sull'andamento della loro giornata. Comunque vada, come consiglia lo stesso Paolo Fox, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile.

Oroscopo Paolo Fox 14 giugno 2024: Ariete (21 marzo - 19 aprile)

n questo fine settimana potete contare su ottime opportunità, soprattutto chi sta lavorando a un progetto o ha una bella idea da coltivare da qui ai prossimi mesi; sarete colti da una strana forma di “furia creativa” che vi permetterà di agire e reagire, persino arrivare a fare tagli netti per liberarvi di situazioni che non vi attirano più o che non riuscite a sopportare ancora. Giornate speciali in amore, le coppie forti sono le favorite ma occhio alla Luna opposta nel weekend che “regala” sabato e domenica critici.

Oroscopo Paolo Fox 14 giugno 2024: Toro (20 aprile - 20 maggio)

Siete reduci da un periodo di scontri, che siano piccoli o grandi dipende dalle varie situazioni personali! Per troppo tempo avete dovuto sopportare una persona arrogante che non vi dava spazio, ora vi siete resi conto che avete bisogno di stimoli nuovi e che fareste bene a sbarazzarvi di quanti più ostacoli possibile. La Luna favorevole vi tiene lontani dalle polemiche, il che è un bene visto quante ne avete dovuto affrontare nell’ultimo periodo: dalla prossima settimana Venere tornerà attiva e vi farà stare meglio!

Oroscopo Paolo Fox 14 giugno 2024: Gemelli (21 maggio - 21 giugno)

Un problema fisico o familiare vi tiene in ansia da qualche giorno (addirittura settimana), cercate di capire come risolverlo una volta per tutte perché non si può andare avanti così! Questa giornata, purtroppo, lascia un po’ a desiderare ma è l’unico neo di un periodo dal cielo molto valido che vi aiuterà molto. Qualcuno pensa di aver lavorato tanto ma di aver raccolto poco, sarebbe il caso di parlare con un responsabile per capire che aria tira. Chi ha un progetto non deve mollarlo, ci penserà Giove favorevole a sostenerlo. Domenica sarà una giornata speciale per i chiarimenti d’amore.

Oroscopo Paolo Fox 14 giugno 2024: Cancro (22 giugno - 22 luglio)

Dal 17 giugno Venere entrerà finalmente in questo segno, risvegliando le intuizioni e la sensazione di essere voi (e nessun altro) i padroni della vostra vita. Tornano attivi anche i sentimenti e la voglia di incontrare persone nuove, così come la determinazione nell’uscire da una crisi; l’unica cosa da non fare è ripensare al passato e lasciarsi sopraffare da ricordi spiacevoli, rischiereste in quel caso di essere risucchiati in un vortice “pericoloso”! Intriganti i nuovi incontri ma, in generale, questo è il momento giusto per farsi valere sotto ogni aspetto!

Oroscopo Paolo Fox 14 giugno 2024: Leone (23 luglio - 23 agosto)

Siete stufi delle incertezze e di vivere in un limbo, è tempo di mettere un punto fermo alle questioni in sospeso o “a rischio” (soprattutto quelle sentimentali); siete reduci da un maggio troppo dispersivo e questo essere “in balia degli eventi” vi indispettisce, il mese di giugno finalmente regalerà sensazioni speciali e luglio sarà ancora meglio grazie a Venere nel segno. Entrate in un weekend propizio per programmare un futuro vincente e incontrare persone nuove da fare, consiglio prezioso soprattutto per i single...

Oroscopo Paolo Fox 14 giugno 2024: Vergine (24 agosto - 22 settembre)

Il peggio è passato così come le grandi tensioni di inizio giugno, siete riusciti a preservare la vostra famiglia nonostante i nervosismi e le burrasche provocate dal lavoro. Ora volete coniugare qualsiasi scelta professionale con la salute e l’equilibrio della famiglia, non ci sono altre priorità per voi! Domenica 16 sarà una giornata speciale per i sentimenti, dal 17 in poi (con Venere favorevole) potreste superare anche qualche ansia che vi tiene sotto scacco da troppo tempo.

Oroscopo Paolo Fox 14 giugno 2024: Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)

La Luna e Giove sono in buon aspetto e parlano di un fine settimana interessate per gli incontri: per tanto tempo si è rimasti legati (o intrappolati) ad un legame difficile da gestire, ora volete ritrovare indipendenza e soprattutto slancio amoroso, liberarvi di un peso e circondarvi di persone divertenti. Non dimenticate, ovviamente, che avete diverse responsabilità e non si cancellano dall’oggi al domani… quindi comportatevi da persone mature e giudiziose! Nelle prossime 48 ore, inoltre, si può aprire una parentesi molto passionale...

Oroscopo Paolo Fox 14 giugno 2024: Scorpione (23 ottobre - 21 novembre)

Le risposte che cercate arriveranno a partire dalla prossima settimana, occhio in particolare a martedì 18 giugno! Chi nel mese di maggio si è impegnato molto inizierà a raccogliere qualche frutto e, nei migliori casi, raggiungerà addirittura un bel traguardo personale e materiale. Questo è anche il momento in cui si ritrova il piacere di stare con una persona di riferimento, soprattutto un partner con il quale la relazione si stava appiattendo troppo. In arrivo ritorni di fiammi o nuovi indizi di fortuna!

Oroscopo Paolo Fox 14 giugno 2024: Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)

Chi ha ricevuto un tradimento (sia sentimentale che da parte di un amico o un familiare) non l’ha ancora accettato e sta male; pensavate di avere una determinata persona dalla vostra parte e invece, complici alcuni indizi inequivocabili, avete scoperto che non era così… Cercate di guardare altrove, magari proprio a un progetto che vi stimola e vi impegnerà da qui ai prossimi mesi! Venere opposta vi invita, tra l’altro, a mantenere le certezze che avete (anche amorose) e a non mandare tutto all’aria solo a causa di questo nervosismo passeggero.

Oroscopo Paolo Fox 14 giugno 2024: Capricorno (22 dicembre - 19 gennaio)

Avete stelle vincenti ma tra sabato e domenica potreste sentirvi particolarmente sotto pressione, questo perchè siete in attesa di una risposta che tarda ad arrivare; in ogni caso non temete, il risultato sarà positivo e presto vi sentirete meglio! Non mancheranno consensi, riconoscimenti e anche un po’ più di solidarietà da parte di qualcuno, fattore di cui avreste bisogno dato quanto avete dovuto lavorare per recuperare una situazione non causata da voi. In amore se qualcosa non va meglio parlare subito, la seconda arte di giugno non vi permetterà di fare passi indietro!

Oroscopo Paolo Fox 14 giugno 2024: Acquario (20 gennaio - 19 febbraio)

Giove vi aiuta a ritrovare stabilità emotiva, a riscoprire chi siete e cosa volete, a riprendervi da un periodo complicato o di grande noia; questo pianeta, infatti, risveglia la creatività e vi porta anche verso un progetto che magari all’inizio nemmeno vi interessava… Proteggete i sentimenti, specie se state vivendo una storia d’amore un po’ tribolata, la Luna vi darà una mano! Tenete d’occhio la forma fisica, inoltre, e ascoltate i segnali del corpo per sistemare alcuni piccoli ma fastidiosi acciacchi!

Oroscopo Paolo Fox 14 giugno 2024: Pesci (20 febbraio - 20 marzo)

Scossone sentimentale in arrivo, le coppie più stabili non hanno granché da temere ma non si possono escludere momenti complicati e di tensione; se dovesse nascere anche un po’ di confusione non forzate la mano, lasciate correre e abbiate pazienza per qualche giorno, sarà solo un periodo passeggero che così come è arrivato se ne andrà da solo! Non prendete decisioni affrettate o definitive, rimandate i “dentro o fuori” alle prossime settimane. Da lunedì andrà sicuramente meglio!