Oroscopo Paolo Fox oggi 14 maggio 2024, le previsioni segno per segno

Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 14 maggio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 maggio 2024: Ariete

Cari ariete, buon martedì. Queste stelle impongono la definizione di alcune questioni dal punto di vista economico. Mercurio infatti ha iniziato un transito che vi spinge a fare i conti, anche in prospettiva futura di investimenti ben ragionati. Se vi volete disfare di un lavoro che non amate più, sappiate che avete a favore delle stelle che sono importanti un po' per tutto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 maggio 2024: Toro

Cari toro, non escludo dei ripensamenti tra oggi e domani. Attenzioni perché voi siete persone tranquille, che cercate sempre di evitare complicazioni e scontri, ma in questi giorni c’è pericolo che saltino i nervi e tutto si complichi molto nei rapporti interpersonali, anche verso persone che però non meritano tale trattamento. Tieni le distanze in queste 48 ore difficili

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 maggio 2024: Gemelli

Cari gemelli, luna favorevole oggi e domani semplifica queste giornate e sono già premiati i nuovi incontri in queste 48 ore, in attesa di venere che a breve arriverà nel segno. Insomma, c’è un grande movimento positivo nel vostro cielo. Tanti nati nel segno sentono la voglia di recuperare tempo perduto, e potrete farlo alla grande.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 maggio 2024: Cancro

Cari cancro, in recupero, grazie a stelle lungimiranti che vi accompagneranno in un importante crescendo fino al 2025. Non limitatevi quindi a guardare alla giornata un po' più ansiogena e complicata, siate lungimiranti anche voi. Chi sta aspettando una riconferma l’avrà nei prossimi mesi. Se il cuore è indeciso, chiaritevi le idee.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 maggio 2024: Leone

Cari leone, dall’inizio di questo mese, non ti è mancata l’iniziativa, ma quello che davvero ha scarseggiato è stata la forza, molti di voi hanno avuto a che fare con preoccupazioni in casa, altri sono stati tirati dentro a contenziosi, anche legali, che vi hanno portato stress. La prima cosa da fare ora, è impegnarsi a recuperare energia. Questa ultima parte di maggio vi vedrà piano piano recuperare sul piano psicofisico, nel frattempo risparmiate energia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 maggio 2024: Vergine

Cari vergine, da mercoledì, domani, mercurio inizia uno splendido transito per voi. E’ importante anche perché mercurio è il vostro pianeta governatore e voi siete molto sensibili ai suoi movimenti. Il vostro pianeta vi porta tante buone idee, pensieri costruttivi e nuovi stimoli che potrete sfruttare anche nei prossimi mesi. Possibili spese per casa, ristrutturazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 maggio 2024: Bilancia

Cari bilancia,si va verso un futuro migliore in attesa di giove a fine mese. Voi siete in un momento in cui state cambiando pelle, state dando spazio alla vostra indole creativa e rivendicate la libertà di esprimervi senza preoccuparvi troppo di quello che pensano gli altri: avete voglia di vivere a fondo le vostre giornate, senza troppi se e ma.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 maggio 2024: Scorpione

Cari scorpione, la prima parte della giornata funziona, serata sottotono. Le ultime settimane vi hanno portato dubbi e tensioni in particolare nei rapporti tra genitori e figli che sono diventati ultimamente piuttosto complicati. Anche il fisico è provato, qualche acciacchetto va curato. Ancora per qualche giorno è bene stare particolarmente attenti alle finanze. Se siete stressati un ottimo modo per sfogarvi è una chiacchierata con una persona fidata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 maggio 2024: Sagittario

Cari sagittario, la seconda parte di questo martedì 14 maggio sarà migliore della prima. Oggi e domani migliora il rapporto con gli altri e la comunicazione reciproca. Ci avviciniamo a una fina del mese che porterà a scegliere un dentro o fuori definitivo in tutte quelle situazioni che non vanno più bene. Forse in questo momento qualcuno intorno a voi è invidioso ma non ci fate caso.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 maggio 2024: Capricorno

Cari capricorno, da domani mercurio inizia un transito importante e si va a unire a tanti pianeti che già vi sostengono. Ci ripetiamo ma questi sono giorni di gloria per voi se li sapete sfruttare e non rimanete fermi. Sul lavoro innanzitutto, ma anche a livello affettivo, sarà ancora più forte la complicità e la reciproca comprensione con chi vi sta accanto. Queste stelle sono veramente importanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 maggio 2024: Acquario

Cari acquario, è ancora un momento altalenante questo per voi. Da questa sera la luna è opposta, quindi vi invita a saldare conti in sospeso e a occuparvi di ciò che avete troppo trascurato, a iniziare dal vostro benessere psico fisico. Da mercoledì ci sarà più complicità in amore, ma la grande ripresa arriverà con Giove in gemelli. Una persona importante può risolvere un problema che vi attanaglia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 maggio 2024: Pesci

Cari pesci,mercurio da domani inizia un transito veramente ottimo, per il lavoro e i rapporti personali. Vi avvisiamo già che giove da fine mese diventerà più complesso per voi e renderà più complicate tutte le nuove iniziative. Ci sarà addirittura chi dovrà ripartire da zero. Nel frattempo però le stelle vi sostengono su tutto e quindi fate ora le vostre richieste, anche d’amore.