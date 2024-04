Oroscopo Paolo Fox oggi 16 aprile 2024, le previsioni segno per segno

Cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per oggi 16 aprile 2024? Cosa c’è da aspettarsi, per i dodici segni zodiacali, in questo inizio di nuova settimana? Questo martedì sarà più faticoso per qualcuno e più fortunato per qualcun altro, ma quali sono i segni che in questo momento godono del maggiore favore delle stelle? Scopriamolo con le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Paolo Fox per oggi, martedì 16 aprile 2024, in onda tutte le mattine, sulle frequenze di Radio Lattemiele. Ed ecco, segno per segno, le previsioni della giornata. E, come sempre, tenete bene a mente il prezioso consiglio dell’astrologo più seguito d’Italia: leggete e poi, non credete ma verificate! E ora scopriamo nel dettaglio cosa ci riservano le stelle secondo Paolo Fox per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 aprile 2024: Ariete

Cari ariete, le vostre stelle sono importanti, solo attenzione a non strafare, perchè l'unico neo di questo cielo così potente è l'aspetto fisico. Tra martedì e mercoledì giornate veramente fruttuose, se avete in mente di fare una richiesta, o presentare un'idea, un progetto, una proposta a chi decide, sfruttate questi due giorni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 aprile 2024: Toro

Cari toro, siete reduci da un marzo pesante che ha messo in evidenza quello che non andava nemmeno nel 2023. Ora c'è da evitare polemiche, il silenzio a volte è d'oro, e voi fino a mercoledì dovete trovare la giusta calma ogni volta che vi trovate a confrontarvi con qualcuno. Già tra qualche giorno il cielo cambierà portandovi nuove energie.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 aprile 2024: Gemelli

Cari gemelli, questa luna è ottima per i contatti e per gli spostamenti, cose che voi amate. Anche chi è dovuto rimanere fermo in questo ultimo periodo, non solo per lavoro, ma anche per amore, dopo una delusione sentimentale, ora ha voglia di ripartire e dimenticare inutili malinconie. Preparatevi perchè l'estate sarà galeotta per molti gemelli.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 aprile 2024: Cancro

Cari cancro, la prima parte del mese, la più complicata è passata e ora si comincia, lentamente a migliorare e a respirare aria nuova. C'è sicuramente da mettere in chiaro qualcosa sul lavoro, siete impegnati in discussioni e trattative o addirittura in attesa di una risposta. Attesa anche in amore, tra un pò venere sarà più attiva, ma già ora si comincia a stare un pò meglio nelle relazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 aprile 2024: Leone

Cari Leone, arriva la luna nel segno, e con lei tanti contatti utili e nuove sfide da vincere. In famiglia c'è da discutere su una proprietà, su la gestione della casa, tutte situazioni che vedono giove spingerti a focalizzarti su questo tema. Attenzione perchè in questi giorni potreste essere colpiti anche da un'intuizione particolare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 aprile 2024: Vergine

Cari vergine, marte in opposizione rappresenta il nervosismo, di certo può confondervi, e in questo momento non riuscite a mantenere molta lucidità nelle situazioni che vi coinvolgono. C'è però da dire che si tratta di un pianeta abbastanza veloce che a breve vi lascerà in pace. Il perfezionismo è bello, ma a volte è importante accettare un compromesso per stare bene.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 aprile 2024: Bilancia

Cari bilancia, le opposizioni non mancano main questa seconda parte di aprile arrivano tanti miglioramenti. Nei appporti con gli altri ci vuole tanta prudenza, ci si affiderà a una persona nuova, il che può indicare soci o collaboratori diversi rispetto al passato. Inutile rivangare su storie morte e sepolte, se un rapporto non va meglio lasciare stare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 aprile 2024: Scorpione

Cari scorpione,questo inizio di settimana per voi è strano, c'è un pò di confusione. molti di voi sono alle prese con una revisione dei conti, a livello professionale entro fine mese arriva una prova, dovrete sostenere un test, un esame e dovrete accettare qualche critica, la cosa più difficile per voi. Poche novità in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 aprile 2024: Sagittario

Cari sagittario,oroscopo ancora di grande forza, con stelle che vi spingono a cambiare qualcosa nella vostra vita, sentite il bisogno di rinnovare amicizie, interessi, e avete dalla vostra parte tanta creatività. In generale questo cielo indica nuovi progetti e nuove alleanze, non escluderei nemmeno un ritorno di fiamma in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 aprile 2024: Capricorno

Cari capricorno, siete stati un pò sulle spine per tutta la prima parte di questo mese di aprile 2024, siete stati a lungo pieni di dubbi, ma ora arrivano le prime certezze, già si intravede all'orizzonte un primo segno di vittoria, ma la situazione migliorerà sensibilmente ancora nelle prossime settimane, dovete solo tenere duro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 aprile 2024: Acquario

Cari acquario, oggi e domani questa luna porta qualche dubbio su accordi, contratti, situazioni lavorative, ma anche su alcuni rapporti di amicizia che sembravano solidi e ora, per un motivo o per un altro, vi appaiono all'improvviso scricchiolare.Gli amori sono un pò lontani, anche mentalmente, vale sempre l'avvertenza di evitare amori di comodo:non abbandonatevi a qualcosa di poco concreto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 aprile 2024: Pesci

Cari Pesci, da ora a mercoledì, questa bella luna vi garantisce tante energie e anche un pizzico di fortuna in più, tutto da sfruttare. In amore, per chi di voi è in coppia è arrivato il momento di pretendere chiarimenti perchè c'è insoddisfazione nel rapporto, ma potrebbero essere malinconie che non si basano su reali motivi di scontento. Per molti è arrivata anche l'ora di fare importanti scelte di lavoro.