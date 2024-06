L'oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 17 giugno. L'astrologo più famoso della televisione, ogni giorno dà le sue previsioni per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco. Le anticipazioni sono raccolte tutte le mattine da Radio Lattemiele che racconta agli appassionati di segni zodiacali come gli astri influiranno sull'andamento della loro giornata. Comunque vada, come consiglia lo stesso Paolo Fox, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile.

Oroscopo Paolo Fox 17 giugno 2024: Ariete

Secondo l'oroscopo di Paolo Fox, questa settimana inizierà bene. Per fortuna lunedì la Luna non sarà più opposizione e vi sentirete più tranquilli rispetto al weekend appena passato. Mercurio e Venere però diventeranno dissonanti: d'ora in poi sorgeranno problemi con le persone vicine. Giovedì e venerdì saranno i giorni migliori con le stelle a favore. E' facile farsi prendere dal panico nel fine settimana.ima gemella, questo weekend potrebbe essere propizio per incontrare nuove persone.

Oroscopo Paolo Fox 17 giugno 2024: Toro

Lunedì dovrete stare molto attenti per evitare gli effetti negativi dell'opposizione della Luna. Tutto sommato, avete iniziato un periodo di recupero importante e le stelle favoriscono eventi e decisioni audaci. Secondo l'oroscopo di Paolo Fox dovete rivalutarvi, passare all'azione con amore e coraggio. Ma forse, sarebbe meglio rimandare quando la Luna non sarà più dissonante.

Oroscopo Paolo Fox 17 giugno 2024: Gemelli

Lunedì sarà una buona giornata. Dovreste sfruttare il transito di Giove attraverso il vostro segno per fare di più e implementare nuove idee. Cerca di non spendere tempo ed energie in cose inutili o frivole, concentratevi invece sulle cose più importanti e utili. Non mettete l'amore in secondo piano, potreste rischiare di allontanare il partner, specialmente se c'è stata una recente crisi.

Oroscopo Paolo Fox 17 giugno 2024: Cancro

Con l'inizio della settimana comincia anche il periodo di recupero. Finalmente tornerete ad essere protagonisti della vostra vita. I primi cambiamenti saranno portati da Venere e Mercurio quando entrano nel vostro segno. A breve una gratifica o una piccola vittoria personale. Sappi apprezzare anche i piccoli successi, esserne capaci è uno dei passi che vi porteranno a raggiungere importanti obiettivi. E se doveste perdere? Far finta di niente e rialzarsi, magari cercando di correggere gli eventuali errori.

Oroscopo Paolo Fox 17 giugno 2024: Leone

Secondo l'oroscopo di Paolo Fox la vostra settimana inizia con la Luna in quadratura. Tra lunedì e mercoledì mattina potresti sentirvi più nervosi o costretti ad affrontare qualche piccola discussione, sempre malvolentieri. A ogni modo, non è nulla di cui preoccuparsi. Giovedì e venerdì sono i migliori giorni della settimana. Quindi, se dovete affrontare persone o superiori sul lavoro o un partner un po' incavolato, meglio scegliere questi due giorni.

Oroscopo Paolo Fox 17 giugno 2024: Vergine

Lunedì sarà una strana giornata e secondo l'oroscopo di Paolo Fox dovreste fare molta attenzione. D'ora in poi il cielo sarà più luminoso e vi libererete da tutti i problemi che avete avuto nelle ultime settimane. Certo, non sarà facile ripartire, ma solo la possibilità di poterlo fare vi darà la carica. Purtroppo, c'è da prendere in considerazione anche Saturno opposto che può causarvi problemi legali o controversie sul lavoro nel tempo.

Oroscopo Paolo Fox 17 giugno 2024: Bilancia

Venere e Mercurio vagano nel cielo senza portar fortuna ma nemmeno il contrario. Se qualcuno avesse bisogno di una spiegazione, non potete evitare l'argomento cambiando discorso o eludendo la domanda, potrebbe anche arrabbiarsi con te, insomma, non potrete trincerarvi dietro il silenzio. Giove incoraggia il cambiamento. Non è colpa vostra se volete porre fine a una relazione o a una collaborazione. Si deve comunque andare avanti.

Oroscopo Paolo Fox 17 giugno 2024: Scorpione

È arrivato il momento della rinascita tanto atteso! La Luna entrerà nel vostro segno e ci sarà anche la forte presenza di Mercurio e Venere. Potresti provare una sensazione speciale sul lavoro e ascoltare buone notizie. Comincerete a trovare soluzioni utili, strategie vincenti e progressi entusiasmanti. In amore ci sarà aria nuova, migliore di quella che si respirava di recente. Buoni i rapporti con gli altri.

Oroscopo Paolo Fox 17 giugno 2024: Sagittario

Secondo l'oroscopo di Paolo Fox questa settimana inizierà bene. Lunedì, Mercurio e Venere non saranno in opposizione, questo vi consentirà di recuperare gradualmente in amore ma anche sul lavoro. Giovedì e Venerdì la Luna è nel vostro segno. Si prospettano 48 ore intriganti per l'amore, per i nuovi progetti e per le idee creative.

Oroscopo Paolo Fox 17 giugno 2024: Capricorno

Venere e Mercurio diventeranno opposte. A quel punto l'oroscopo di Paolo Fox invita le persone di questo segno a prestare maggiore attenzione quando inizia a parlare o ad agire, rallentare, fare una pausa, contare fino a 10 per poi esprimersi, sono le giuste strategie sotto questo cielo. Fortunatamente, in pochi giorni riceverai una buona risposta oppure otterrai una vittoria personale.

Oroscopo Paolo Fox 17 giugno 2024: Acquario

Con Marte dissonante è possibile avere qualche acciacco, essere più stanco, ma nemmeno l'astro riuscirà a scalfirvi più di tanto. Dolore e sofferenza non fermeranno la vostra evoluzione professionale e personale. In amore avrete le redini del rapporto in mano. È importante capire questa situazione, a volte siamo così carichi di energia positiva o attraversiamo un momento di grande forza, tali da sopportare anche un Marte contrario.

Oroscopo Paolo Fox 17 giugno 2024: Pesci

La prima metà del mese è stata quasi disastrosa. Ci sono state difficoltà sul lavoro e problemi di varia natura, qualche problema fisico e un rapporto di coppia o di amicizia messo duramente alla prova. Dalla prossima settimana avrete stelle favorevoli e vi metterete alle spalle quel brutto periodo. Gli orizzonti si spalancheranno davanti a voi, una visione idilliaca. Tutto sembra possibile. avete saputo tenere duro e a breve inizierà la grande riscossa.

